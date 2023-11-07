Назван действенный способ справиться со страхом старения
Ученые выяснили, какие люди меньше всего тревожатся по поводу возраста.
Ученые выяснили, какие люди меньше всего тревожатся по поводу возраста.
Исследовали из Университета штата Айова выяснили, что тревогу по поводу старения можно снизить, изменив свое отношение к физическим упражнениям. Опрос более тысячи человек, живущих в разных условиях, показал, что взгляды на активную жизнь и старость могут быть сформированы семьей, окружением, уровнем дохода. Однако их можно переосмыслить в позитивную сторону, что уберет многие страхи по поводу преклонного возраста и улучшит показатели здоровья.
Ученые в США подсчитали, что с 2011 года в стране каждый день 10 тысяч человек перешагивает порог в 65 лет. Это поколение становится постепенно самым многочисленным, и по прогнозам, к 2035 году данная возрастная группа превысит по численности детей. К этому времени система здравоохранения может оказаться перегруженной и не справляющейся с лечением хронических старческих заболеваний. Лучшим подходом, считают эксперты, была бы профилактика и здоровый образ жизни уже сейчас.
Чтобы лучше понимать потребности и проблемы этой растущей демографической группы, ученые проводят исследования в рамках проекта в поддержку здорового старения. Профессор университета штата Айова Сара Фрэнсис с коллегами разработала подробный онлайн-опрос с 142 вопросами для понимания, откуда берется тревога по поводу возраста. И как на ней сказываются многочисленные факторы — пол, семейное положение, доход, физическая активность и другие.
Участие в опросе приняли 1250 человек: жители крупных и малых городов, а также сельской местности. Добровольцам было от 40 лет, чтобы можно было увидеть, как тревога меняется с возрастом.
«Эта тревога охватывает страхи и опасения по поводу потери автономии и отношений с другими людьми, физических и психологических изменений, а также дискомфорта или отсутствия удовольствия от общения с пожилыми людьми».
Результаты опроса показали, что позитивное отношение к физической активности связано с более низким уровнем тревоги по поводу старости. Авторы предполагают, что упражнения и другой активный отдых дают людям в возрасте физические, социальные и умственные преимущества перед сверстниками, которые менее активны. Благодаря этому люди чувствуют себя более благополучными и легче воспринимают процесс своего старения, меньше беспокоятся.
Известно, что тревога оказывает значительное влияние не только на психологическое, но и на физическое здоровье. Поэтому снижение ее уровня и более позитивный взгляд на старость также приводят к лучшим показателям здоровья.
Фрэнсис отметила, что упражнения (особенно силовые) помогают пожилым людям сохранять костную и мышечную массу и двигательный контроль, снижают риск деменции. Однако у многих респондентов среднего и старшего возраста есть также препятствия в отношении спорта: опасения получить травму; отсутствие транспорта или других возможностей для посещения спортзала; в местах проживания нет доступной среды с безопасными тротуарами, парками, где можно было бы заниматься спортом