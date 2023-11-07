Назван действенный способ справиться со страхом старения

Исследовали из Университета штата Айова выяснили, что тревогу по поводу старения можно снизить, изменив свое отношение к физическим упражнениям. Опрос более тысячи человек, живущих в разных условиях, показал, что взгляды на активную жизнь и старость могут быть сформированы семьей, окружением, уровнем дохода. Однако их можно переосмыслить в позитивную сторону, что уберет многие страхи по поводу преклонного возраста и улучшит показатели здоровья.

Ученые в США подсчитали, что с 2011 года в стране каждый день 10 тысяч человек перешагивает порог в 65 лет. Это поколение становится постепенно самым многочисленным, и по прогнозам, к 2035 году данная возрастная группа превысит по численности детей. К этому времени система здравоохранения может оказаться перегруженной и не справляющейся с лечением хронических старческих заболеваний. Лучшим подходом, считают эксперты, была бы профилактика и здоровый образ жизни уже сейчас.

Чтобы лучше понимать потребности и проблемы этой растущей демографической группы, ученые проводят исследования в рамках проекта в поддержку здорового старения. Профессор университета штата Айова Сара Фрэнсис с коллегами разработала подробный онлайн-опрос с 142 вопросами для понимания, откуда берется тревога по поводу возраста. И как на ней сказываются многочисленные факторы — пол, семейное положение, доход, физическая активность и другие.

Участие в опросе приняли 1250 человек: жители крупных и малых городов, а также сельской местности. Добровольцам было от 40 лет, чтобы можно было увидеть, как тревога меняется с возрастом.

«Эта тревога охватывает страхи и опасения по поводу потери автономии и отношений с другими людьми, физических и психологических изменений, а также дискомфорта или отсутствия удовольствия от общения с пожилыми людьми».

Результаты опроса показали, что позитивное отношение к физической активности связано с более низким уровнем тревоги по поводу старости. Авторы предполагают, что упражнения и другой активный отдых дают людям в возрасте физические, социальные и умственные преимущества перед сверстниками, которые менее активны. Благодаря этому люди чувствуют себя более благополучными и легче воспринимают процесс своего старения, меньше беспокоятся.

Известно, что тревога оказывает значительное влияние не только на психологическое, но и на физическое здоровье. Поэтому снижение ее уровня и более позитивный взгляд на старость также приводят к лучшим показателям здоровья.