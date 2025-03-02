Назван анализ крови, который нужно сдать в 20 лет

По словам доктора Джерада, дефицит витамина D повышает риск переломов и других проблем со здоровьем. Врач подчеркнула, что мониторинг уровня этого вещества должен осуществляться с молодых лет. Дело в том, что недостаток витамина D может накапливаться, что с годами начнёт негативно отражаться на состоянии мышц и костей, а также иммунной системы.