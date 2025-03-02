Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван анализ крови, который нужно сдать в 20 лет

Отслеживание уровня витамина D в крови с 20 лет поможет избежать мышечной слабости и боли в костях в пожилом возрасте.

Источник: Российская газета

Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Клэр Джерада, бывший председатель Королевского колледжа врачей общей практики.

Витамин D отвечает за то, как организм усваивает кальций и фосфор — необходимые для роста и здоровья костей элементы. Также этот витамин участвует в иммунных и эндокринных процессах: помогает бороться с инфекциями и поддерживать здоровый вес.

По словам доктора Джерада, дефицит витамина D повышает риск переломов и других проблем со здоровьем. Врач подчеркнула, что мониторинг уровня этого вещества должен осуществляться с молодых лет. Дело в том, что недостаток витамина D может накапливаться, что с годами начнёт негативно отражаться на состоянии мышц и костей, а также иммунной системы.

Специалист добавила, что дефицит витамина D обычно можно устранить, изменив образ жизни. Врач рекомендует проводить под солнцем умеренное количество времени, потреблять богатые витамином D продукты (яйца, рыбу, грибы) и при необходимости принимать специализированные добавки.