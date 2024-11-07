Назрел вопрос: почему американцы так любят пикапы

[Пикап] Это современная лошадь. Это ваш надежный партнер. С ним можно работать, с ним можно развлекаться, с ним можно ездить куда угодно. Это американский стиль жизни.
Редакция ВФокусе Mail решила погрузиться в вопрос и выяснить, чем может быть обусловлена любовь к грузовым площадкам у авто.
С исторической точки зрения
Считается, что пикапы наиболее популярны в Техасе, Вайоминге и Северной Дакоте, потому что в этих штатах строительство, скотоводство и перевозка грузов являются образом жизни.
Автомобили с открытой грузовой площадкой стали производить в США более века назад. Именно на это время пришелся явный рост фермерства и предпринимательства, включающего строительный бизнес и торговлю, для которых необходим габаритный транспорт. Иными словами, пикапы — самый удобный транспорт в Америке как для жизни, так и для бизнеса.
С точки зрения «имиджа»
Есть вещи, которые напрямую ассоциируются с Америкой: джинсы, музыка кантри, бургеры и, конечно, пикапы. Из-за своей практичности автомобили с открытой грузовой площадкой быстро приобрели всеобщую любовь американцев и стали ассоциироваться с местным стилем жизни.
Фарли рассказал, что сегодня пикапы в США покупают не только брутальные мужчины с бородами, но и женщины, так как это считается «практичной базой». За рулем, например, Ram 1500 TRX не придется трястись на щебенке, чтобы отвезти детей в школу или добраться до запланированного места пикника. К тому же, в пикап всегда можно закинуть габаритные покупки, сэкономив на доставке товаров.
C точки зрения финансов
В России даже малогабаритные автомобили стоят целое состояние, однако в Америке дела обстоят по-другому. Во-первых, даже минимальные зарплаты в США (~ $1160 или 114 тыс рублей в месяц) гораздо выше, чем в России. Во-вторых, стоимость машин гораздо ниже. Например, приобрести новенький Chevrolet Colorado можно примерно за $27−30 тыc (2,6−2,9 млн рублей), в то время, как в России б/у модель стоит ~ до 7,5 млн рублей. Наконец, стоит отметить, что автомобильная промышленность в Америке более развита. По производству автотранспортных средств страна занимает второе место после Китая, а это также влияет на доступность и стоимость.
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