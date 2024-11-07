Назрел вопрос: почему американцы так любят пикапы

В России даже малогабаритные автомобили стоят целое состояние, однако в Америке дела обстоят по-другому. Во-первых, даже минимальные зарплаты в США (~ $1160 или 114 тыс рублей в месяц) гораздо выше, чем в России. Во-вторых, стоимость машин гораздо ниже. Например, приобрести новенький Chevrolet Colorado можно примерно за $27−30 тыc (2,6−2,9 млн рублей), в то время, как в России б/у модель стоит ~ до 7,5 млн рублей. Наконец, стоит отметить, что автомобильная промышленность в Америке более развита. По производству автотранспортных средств страна занимает второе место после Китая, а это также влияет на доступность и стоимость.