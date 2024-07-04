«Назовите СНИЛС». Мошенники придумали новые способы нажиться на людях

В России набирают обороты новые схемы обмана граждан. Телефонные мошенники предлагают скидку за услуги ЖКХ или же предлагают дистанционно «взять талончик» в госучреждение. После этого жертву «раскручивают» на крупную сумму, рассказал юрист Алексей Бабин.
«Один из примеров: 67-летней пенсионерке позвонили с неизвестного номера и сказали, что ей положена скидка на оплату коммунальных услуг, — говорит эксперт. — Но нужно продиктовать номер своего СНИЛС. Женщина поверила и сделала все так, как ей сказали. А потом был второй звонок, якобы из полиции. Пенсионерке сказали, что ей звонили мошенники, которые уже собираются взять кредиты на ее имя, используя данные СНИЛС».
А дальше «полицейский» предложил перевести все накопления на виртуальную карту. Чтобы кредит стороннему человеку не одобрили, женщине посоветовали исчерпать кредитный лимит — взять максимальную сумму и перекинуть деньги на виртуальный счет. После установки мобильного приложения женщина внесла на счет 140 тыс. руб., а потом еще взяла кредит на 240 тыс. руб. Больше своих денег пенсионерка не видела; теперь делом занимается полиция.
Еще одна «легенда» от кибермошенников заключается в том, что аферисты представляются работниками пенсионного фонда. Они предлагают оформить талон через портал госуслуг для записи на прием. В процессе мошенники получают доступ к телефону жертвы, а затем требуют продиктовать все коды из СМС-сообщений. У одной из пенсионерок таким образом неизвестные собеседники похитили 140 тыс. руб.
«Случаев хищения средств граждан в результате подобного рода мошенничества становится все больше, — подтверждает Бабин. — Жертвы телефонных мошенников, обращаясь к нам за помощью, сообщают, что их “обрабатывают” так убедительно, что они и заподозрить не могли обман. И потерпевшими становятся все категории граждан — и пожилые люди, и молодое поколение. Ни уровни образования и дохода, ни социальный статус не являются гарантией того, что мошенник не сможет втереться в доверие и похитить личные финансы».
Юрист напомнил: запрос данных СНИЛС и любых других документов по телефону — верный признак того, что орудуют мошенники. Банки и госучреждения эту информацию не запрашивают — она и так есть в их распоряжении. Нельзя также устанавливать по требованию незнакомцев мобильные приложения, а также общаться с ними через сервисы видеосвязи с демонстрацией экрана своего телефона либо компьютера.
В некоторых случаях мошенники звонят с номеров настоящих банков и госорганов, используя специальное программное обеспечение. Лучше потом самостоятельно перезвонить абоненту по официальному номеру — например, указанному на обороте банковской карты. Кодовые слова и персональные данные можно называть, только если человек сам звонит на горячую линию банка.