«Назовите СНИЛС». Мошенники придумали новые способы нажиться на людях

«Один из примеров: 67-летней пенсионерке позвонили с неизвестного номера и сказали, что ей положена скидка на оплату коммунальных услуг, — говорит эксперт. — Но нужно продиктовать номер своего СНИЛС. Женщина поверила и сделала все так, как ей сказали. А потом был второй звонок, якобы из полиции. Пенсионерке сказали, что ей звонили мошенники, которые уже собираются взять кредиты на ее имя, используя данные СНИЛС».