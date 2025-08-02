Назад в прошлое. Назван способ подключиться к интернету при его замедлении

В некоторых регионах России в целях обеспечения безопасности ограничивают скорость интернета. Однако иногда гражданам необходимо срочно выйти на связь даже вне дома. Как это сделать, рассказал aif.ru заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
«Иногда помогает простая смена точки доступа: подключение к общественному Wi-Fi в библиотеке, МФЦ, вузе или кафе, — отметил он. — Но публичные сети небезопасны: не автоподключайтесь к незнакомым SSID, не вводите пароли и персональные данные на сомнительных порталах авторизации».
Также есть возможности обмениваться сообщениями и без интернета, напрямую между устройствами — для этого существуют специальные офлайн-приложения, работающие на базе Bluetooth/Wi-Fi Direct. Это не выход в интернет, а способ перекинуть короткие сообщения поблизости, но тут радиус и скорость ограничены, объяснил эксперт.
Еще один способ — воспользоваться более медленным интернетом — тем самым, которым мы пользовались лет 15−20 назад, до появления массового LTE, добавил собеседник.
«Ограничения чаще всего связаны не с “плохим LTE”, а с тем, как фильтруют трафик, — объяснил он. — Иногда помогает переключение в 3G/2G как “последний шанс”, чтобы дошли простые сообщения, но это медленно и небезопасно. Старые стандарты легче перехватывать, поэтому через них не стоит передавать чувствительные и секретные данные. И лучше заранее подготовить “легкие” сценарии: отключить автозагрузку медиа в мессенджерах, использовать режимы Lite у сайтов и приложений, открывать только самое нужное».
Кстати, во многих регионах РФ уже стали увеличивать число публичных точек доступа Wi-Fi — в том числе за счет внебюджетных средств с привлечением бизнеса. Например, так делают в Нижегородской области.