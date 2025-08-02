Назад в прошлое. Назван способ подключиться к интернету при его замедлении

«Ограничения чаще всего связаны не с “плохим LTE”, а с тем, как фильтруют трафик, — объяснил он. — Иногда помогает переключение в 3G/2G как “последний шанс”, чтобы дошли простые сообщения, но это медленно и небезопасно. Старые стандарты легче перехватывать, поэтому через них не стоит передавать чувствительные и секретные данные. И лучше заранее подготовить “легкие” сценарии: отключить автозагрузку медиа в мессенджерах, использовать режимы Lite у сайтов и приложений, открывать только самое нужное».