Назад в каменный век? Физик объяснил, когда возможна супервспышка на Солнце

Как сообщают некоторые Telegram-каналы, в ближайшее время на Землю «обрушится разрушительная солнечная вспышка, которая отбросит нас в каменный век». Якобы об этом предупреждают учёные: они говорят, что существуют так называемые «супервспышки» — солнечные бури, мощность которых в 10 000 раз превышает силу обычных вспышек на Солнце.
Последующая за такой супервспышкой магнитная буря (точнее, уже супершторм) если и не уничтожит жизнь на нашей планете, то выведет из строя электронику, сотрёт данные с серверов и даже обрушит на Землю спутники.
Aif.ru разбирался, что стоит за этим сообщением и насколько реальна угроза.
В XIX веке человечество легко отделалось
Вспышки (или взрывы) на поверхности Солнца происходят постоянно и случайным образом, хотя давно замечено, что они подчиняются циклам. Как раз сейчас звезда находится на пике активности своего очередного 11-летнего цикла. Но учёных интересует, а может ли она порождать ещё более мощные вспышки, чем привыкла считать наука?
Известно, что самая сильная за всю историю наблюдений вспышка случилась в конце августа 1859 года. Она вызвала геомагнитную бурю
Можно сказать, что человечество легко отделалось — оно ещё не вошло в эпоху тотальной электрификации, промышленность только начинала развиваться. Катастрофы удалось избежать из-за низкого уровня технологий. Случись такое сейчас, возможно, по всему миру перегорят трансформаторы и прочие элементы энергосистем, что повлечёт за собой глобальный коллапс.
Чтобы понять, насколько велика угроза со стороны Солнца, учёные обращаются к прошлому, ищут следы мощнейших геомагнитных штормов в ледниковых кернах и годичных кольцах деревьев. Но по этим источникам не удаётся подсчитать периодичность супервспышек.
Есть другой способ узнать о потенциальной опасности Солнца — изучить звёзды, похожие на него, устремив взор в глубины Галактики. Ведь мы не можем наблюдать за нашим светилом на протяжении тысяч лет, но зато можем проследить, как ведут себя его «собратья» на коротком временном отрезке. Так можно сделать вывод, насколько часто у звёзд подобного типа происходят экстремально сильные вспышки.
Примерно раз в столетие
Международная команда астрофизиков как раз провела такое исследование. Учёные проанализировали данные космического телескопа «Кеплер» с 2009 по 2013 годы. Они отобрали 56 450 звёзд, близких к Солнцу по своим характеристикам — яркости, температуре поверхности и пр.
В ходе исследования удалось зафиксировать 2 889 супервспышек на 2 527 звёздах. Нехитрый подсчёт позволил сделать статистически достоверный вывод: в среднем одна звезда солнечного типа производит сверхвспышку примерно раз в столетие. И это намного чаще, чем считалось ранее. До этого учёные предполагали, что экстремальные события на них случаются раз в тысячу или даже 10 тыс. лет.
Статья учёных опубликована в журнале Science, и именно она послужила поводом для алармистских сообщений в Telegram-каналах и на новостных порталах. Однако авторы исследования не утверждают, что они научились точно предсказывать супервспышки на Солнце, и тем более, что в ближайшее время одна из них произойдёт. Ученые лишь говорят, что полученный ими результат важен для понимания солнечной активности и прогнозирования космической погоды.
Исследование поможет разработать ряд профилактических мер на случай экстремального события, позволив защитить наземную и космическую инфраструктуру — например, продумать сценарий отключения спутников, которые первыми страдают от потоков высокоэнергичных солнечных частиц и выбросов солнечного вещества.
Самые известные события были более тысячи лет назад.
Aif.ru попросил прокомментировать эту научную работу заведующего Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, доктора физико-математических наук Сергея Богачёва.
"Если честно, я не вижу тут какой-то новой информации, хотя, возможно, кому-то она таковой и покажется, — объясняет эксперт. — Есть многочисленные исследования годовых колец деревьев, антарктических льдов, которые содержат следы очень сильных солнечных вспышек в прошлом. Самые известные из них, так называемые события Мияке, произошли в 774-м и 993-м годах этого тысячелетия. То есть более тысячи лет назад.
Есть также наблюдения, показывающие, что звёзды типа Солнца способны на исключительно сильные взрывы, каких не было за последние столетия. В данном случае статья рассказывает как раз о таком исследовании других звёзд, но, повторюсь, новых фактов она не содержит — то, что Солнце способно на супервспышки, научно признано уже давно.
Насколько реальна угроза? Для сравнения скажу так. Условно мы знаем, что на Землю может упасть гигантский метеорит, но это не значит, что это произойдёт уже завтра. И если позавчера вышла очередная научная статья о солнечной активности, это не означает, что завтра на Солнце произойдёт супервспышка.
То, что они бывали в прошлом — это факт. Но возможность такой вспышки в ближайшее десятилетие я подтвердить не могу. Скорее, её отрицаю".