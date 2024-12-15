Назад в каменный век? Физик объяснил, когда возможна супервспышка на Солнце

Статья учёных опубликована в журнале Science, и именно она послужила поводом для алармистских сообщений в Telegram-каналах и на новостных порталах. Однако авторы исследования не утверждают, что они научились точно предсказывать супервспышки на Солнце, и тем более, что в ближайшее время одна из них произойдёт. Ученые лишь говорят, что полученный ими результат важен для понимания солнечной активности и прогнозирования космической погоды.