«Найти новое решение»: почему разговаривать с собой нормально и полезно

В 2000 году на широкие экраны вышел американский фильм «Изгой». Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс, который в результате крушения самолета оказался один на необитаемом острове. Его «напарником» на несколько лет одиночества стал волейбольный мяч, который он назвал Уилсоном. В течение более чем четырех лет герой Хэнкса общался с мячом и обсуждал насущные вопросы.