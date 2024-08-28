«Найти новое решение»: почему разговаривать с собой нормально и полезно

Специалист успокоил: разговор с самим собой не является какой-либо патологией. Кроме того, люди, которые по тем или иным причинам находятся в одиночестве и ограничены в общении, могут говорить с собой вслух.
— Это может происходить, когда человек занят какими-то своими мыслями, рассуждениями. Если он долго ни с кем не общается вслух, то он даже может забыть звук своего голоса, — отметил собеседник «ВМ».
Привычка говорить с собой помогает сконцентрироваться, лучше усвоить информацию или найти новое решение какой-либо проблемы. У человека есть несколько систем восприятия данных. Когда он произносит что-то вслух, у него срабатывает звуковая память, и некоторые вещи становятся понятнее.
— Есть поговорка «утро вечера мудренее», которая говорит о том, что утром ум человека будет ясным. И вещи, которые были малопонятны вечером, станут понятнее утром. Как правило, люди проговаривают что-то вслух, чтобы лучше усвоить информацию, — рассказал Файнзильберг.
В качестве примера психотерапевт привел обучение в вузах. Когда студенты записывают лекции, при этом слушают их и это дополнительно подкрепляется зрительным образом, то информация запоминается более полно.
— Статистика говорит о том, что при первом разе, когда человек сталкивается с какой-либо новой информацией, он усваивает от нее всего лишь 25 процентов, причем достаточно ограниченное время — скажем, 40−45 минут. Потом внимание притупляется, и человек запоминает еще меньше, — объяснил эксперт.
В 2000 году на широкие экраны вышел американский фильм «Изгой». Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс, который в результате крушения самолета оказался один на необитаемом острове. Его «напарником» на несколько лет одиночества стал волейбольный мяч, который он назвал Уилсоном. В течение более чем четырех лет герой Хэнкса общался с мячом и обсуждал насущные вопросы.
— В литературе есть много подобных эпизодов, обычно связанных с необитаемыми островами. Герои говорят с попугаями или какими-то неодушевленными предметами. Благодаря этому у человека возникает ощущение диалога, — напомнил эксперт.
Двусторонняя беседа необходима для того, чтобы получить какую-либо информацию, обратную связь или подтверждение, которое поможет принять решение.
— Или когда нам нужно подтвердить свою точку зрения. Тогда люди довольно часто могут беседовать сами с собой, с выдуманными собеседниками или неодушевленными предметами, — заключил Файнзильберг.