Найдены записи римских прокуроров по делу об уклонении от налогов 1900 лет назад

Гадалий — сын нотариуса и, возможно, римский гражданин, имел криминальное прошлое, связанное с насилием, вымогательством, подделкой документов и подстрекательством к мятежу. Его сообщник Саул организовал фиктивную продажу и освобождение рабов без уплаты необходимых римских налогов. Чтобы скрыть свою деятельность, обвиняемые подделывали документы. А такие преступления, как подделка документов и уклонение от уплаты налогов, в римском праве влекли за собой суровые наказания, в том числе каторжные работы или даже смертную казнь.