Найдены записи римских прокуроров по делу об уклонении от налогов 1900 лет назад

Историки и лингвисты из Австрийской академии наук, Венского университета и Еврейского университета в Иерусалиме исследовали уникальный папирус из коллекции Управления древностей Израиля. В своей публикации в журнале Tyche археологи на материале папируса рассказали, как Римская империя во II веке нашей эры боролась с финансовыми преступлениями — в частности, с налоговым мошенничеством с участием рабов — в Иудеи и Аравии. Текст содержит ранее неизвестные сведения о той неспокойной эпохе, ознаменованной двумя крупнейшими восстаниями евреев против Рима.
Процесс на фоне двух восстаний
Во-первых, это самый длинный греческий папирус, когда-либо найденный в Иудейской пустыне, и в нем более чем 130 строк текста. Первоначально его ошибочно посчитали не заслуживающим внимания, пока почетный профессор Еврейского университета Ханна Коттон Палтиэль не переоткрыла документ в 2014 году.
Историки определили, что артефакт представляет собой записи обвинителей (прокуроров) для судебного процесса, который проходил незадолго до восстания Бар-Кохбы (132−136 годы нашей эры) и вскоре после другого крупного мятежа Иудеи против Рима.
Кроме «заметок», в тексте была быстро составленная стенограмма заседания. Речь иудейских прокуроров яркая и прямая, говорят ученые. Например, один прокурор подсказывает другому, насколько убедительны те или иные доказательства, и разрабатывает стратегию, чтобы предвосхитить возражения другой стороны. По словам историков, это наиболее хорошо задокументированное судебное дело в Иудее, не считая суда над Иисусом.
Рим против Гадалия и Саула
В папирусе подробно описывается дело, связанное с подделкой документов, уклонением от уплаты налогов, мошеннической продажей и освобождением рабов в провинциях Иудея и Аравия, примерно соответствующих современным Израилю и Иордании. Главные подсудимые, Гадалий и Саул, обвиняются в коррупционных сделках.
Гадалий — сын нотариуса и, возможно, римский гражданин, имел криминальное прошлое, связанное с насилием, вымогательством, подделкой документов и подстрекательством к мятежу. Его сообщник Саул организовал фиктивную продажу и освобождение рабов без уплаты необходимых римских налогов. Чтобы скрыть свою деятельность, обвиняемые подделывали документы. А такие преступления, как подделка документов и уклонение от уплаты налогов, в римском праве влекли за собой суровые наказания, в том числе каторжные работы или даже смертную казнь.
Пример со многими неизвестными
В тексте Гадалий и Саул упоминаются как участники мятежа, который случился во время визита императора Адриана в свои восточные владения (129−130 годы). К тому же после недавних волнений в регионе римские власти, вероятно, относились к обвиняемым с подозрением, связывая их деятельность с более масштабными заговорами против империи.
Были ли Гадалий и Саул действительно причастны к восстанию, вопрос открытый, но намек на это говорит о напряженной атмосфере того времени, считают археологи.
Характер преступления тоже вызывает вопросы, поскольку освобождение рабов едва ли можно счесть «прибыльной бизнес-моделью». Происхождение порабощенных людей остается неясным, но, возможно, речь идет о незаконной торговле людьми или о прописанной в Библии обязанности евреев выкупать у хозяев других порабощенных евреев.
Новые данные о римском праве в грекоязычной восточной части империи — это упоминание о поездке наместника Иудеи в суд и его обязательной работе в качестве присяжного. Документ показывает, что основные римские институты, задокументированные в Египте, применялись по всей империи.
Что же до наказания, которое могли понести Гадалий и Саул, о нем в папирусе не говорится — возможно, тяжба оказалась прервана восстанием Бар-Кохбы.
Пока Рим ужесточал политику, евреи покидали Иудею, пытаясь найти возможности в других регионах. Например, в Фанагории — в Северном Причерноморье была крупная община со своей синагогой.