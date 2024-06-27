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Найдены следы заботы неандертальцев о ребенке с синдромом Дауна

Ребенок, вероятнее всего страдающий синдромом Дауна, дожил как минимум до шести лет. Это удивительно, как так в то время дети с таким диагнозом жили в среднем девять лет.

Источник: Mauricio Anton

Палеонтологи из Университета Алькалы (Испания) рассказали о неандертальском ребенке, который, скорее всего, страдал синдромом Дауна — генетическим заболеванием, вызванным 47 хромосомой, в то время как у здорового человека их 46. Болезнь проявляется умственной отсталостью, задержкой физического развития и различными проблемами со здоровьем, например, пороком сердца или потерей слуха. Научная работа опубликована в журнале Science Advances.

Палеонтологи с помощью микрокомпьютерной томографии отсканировали кость со стоянки Кова-Негра в Валенсии. Затем они создали 3D-модель и выяснили, что окаменелость действительно принадлежит H. neanderthalensis. Причем на момент смерти неандертальцу было примерно шесть лет.

Кость имела несколько аномалий, в частности, дисплазию латерального полукружного канала — наиболее распространенное заболевание внутреннего уха. Болезнь может протекать бессимптомно, но чаще всего связано с нейросенсорной или смешанной потерей слуха. Помимо этого, ребенок, вероятнее всего, страдал частыми приступами сильного головокружения и потерей равновесия.

Ученые создали список возможных заболеваний и методом исключения пришли к выводу, что ребенок страдал синдромом Дауна.

До сих пор не было известно ни одного случая, когда в дикой природе и в доисторические времена дети с этим диагнозом доживали до 16 месяцев. С учетом этого, испанские ученые пришли к выводу, что ребенок был окружен заботой и уходом. В ином случае он бы не мог дожить до шести лет.

По мнению специалистов, новые данные подтверждают идею о том, что уход и совместное воспитание детей происходили у неандертальцев одновременно и выступали частью более глубокой социальной адаптации, как и у нашего вида.

Ранее палеонтологи рассказали, что детям неандертальцев не хватало нутриентов.

Анна Морозова