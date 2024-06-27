Найдены следы заботы неандертальцев о ребенке с синдромом Дауна

До сих пор не было известно ни одного случая, когда в дикой природе и в доисторические времена дети с этим диагнозом доживали до 16 месяцев. С учетом этого, испанские ученые пришли к выводу, что ребенок был окружен заботой и уходом. В ином случае он бы не мог дожить до шести лет.