Найдены следы заботы неандертальцев о ребенке с синдромом Дауна

Палеонтологи из Университета Алькалы (Испания) рассказали о неандертальском ребенке, который, скорее всего, страдал синдромом Дауна — генетическим заболеванием, вызванным 47 хромосомой, в то время как у здорового человека их 46. Болезнь проявляется умственной отсталостью, задержкой физического развития и различными проблемами со здоровьем, например, пороком сердца или потерей слуха. Научная работа опубликована в журнале Science Advances.
Палеонтологи с помощью микрокомпьютерной томографии отсканировали кость со стоянки Кова-Негра в Валенсии. Затем они создали 3D-модель и выяснили, что окаменелость действительно принадлежит H. neanderthalensis. Причем на момент смерти неандертальцу было примерно шесть лет.
Кость имела несколько аномалий, в частности, дисплазию латерального полукружного канала — наиболее распространенное заболевание внутреннего уха. Болезнь может протекать бессимптомно, но чаще всего связано с нейросенсорной или смешанной потерей слуха. Помимо этого, ребенок, вероятнее всего, страдал частыми приступами сильного головокружения и потерей равновесия.
Ученые создали список возможных заболеваний и методом исключения пришли к выводу, что ребенок страдал синдромом Дауна.
До сих пор не было известно ни одного случая, когда в дикой природе и в доисторические времена дети с этим диагнозом доживали до 16 месяцев. С учетом этого, испанские ученые пришли к выводу, что ребенок был окружен заботой и уходом. В ином случае он бы не мог дожить до шести лет.
По мнению специалистов, новые данные подтверждают идею о том, что уход и совместное воспитание детей происходили у неандертальцев одновременно и выступали частью более глубокой социальной адаптации, как и у нашего вида.
Ранее палеонтологи рассказали, что детям неандертальцев не хватало нутриентов.
Анна Морозова