Найдены причины резкого роста солености Черного моря

«Важной причиной роста солености и температуры глубинных слоев является усиление штормовой активности и скорости течений в Черном море. Сильные ветра приводят к проникновению теплых поверхностных вод в глубинные слои и вовлечению соленых вод из глубины в верхние слои. Таким образом ветра приводят к проникновению сигнала глобального потепления в глубину океана и выравниванию свойств океана по глубине. Раньше этот эффект компенсировался зимой, когда сверху возникали холодные плотные воды, которые переносили пресные воды на глубину. Из-за длительного потепления Черного моря процесс распреснения глубинных слоев сейчас наблюдается лишь в редкие холодные годы. В то же время усиление скорости ветра, завихренности и геострофических течений способствуют размытию галоклина и повышению солености верхних слоев Черного моря», — отметил Кубряков.