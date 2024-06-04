Найдены подтверждения колоссальных древних изменений в русле Нила

Международная команда археологов и египтологов изучила, как развивался Нил за последние 11,5 тыс. лет и как изменения в его течении могли повлиять на судьбу древнеегипетской цивилизации. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что около 4 тыс. лет назад в русле произошел серьезный сдвиг, после которого пойма в долине Нила вокруг нынешнего Луксора (находится на месте древней столицы Фивы) значительно расширилась.