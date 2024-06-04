Найдены подтверждения колоссальных древних изменений в русле Нила

Международная команда археологов и египтологов изучила, как развивался Нил за последние 11,5 тыс. лет и как изменения в его течении могли повлиять на судьбу древнеегипетской цивилизации. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что около 4 тыс. лет назад в русле произошел серьезный сдвиг, после которого пойма в долине Нила вокруг нынешнего Луксора (находится на месте древней столицы Фивы) значительно расширилась.
Исходя из этого, ученые предположили: сдвиг русла мог способствовать успеху древнеегипетской сельскохозяйственной экономики в период между Старым и Новым Царством, ставшим эпохой беспрецедентного процветания, военных завоеваний и культурных достижений в истории Древнего Египта.
Доктор Бенджамин Пеннингтон из Университета Саутгемптона (Великобритания) рассказал, что расширение поймы значительно увеличило площадь пахотных земель в долине Нила, улучшило качество почвы из-за регулярного отложения плодородного ила и стало залогом хороших урожаев. Также изменения в течении Нила и окружающем его ландшафте могли повлиять на структуру расселения древних египтян, а также расположение знаковых исторических сооружений, таких как Карнакский храм (крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта).
Археологи впервые в истории изучения Древнего Египта пробурили 81 скважину по всей долине Нила недалеко от Луксора. Используя геологическую информацию, содержащуюся в кернах (извлекаемая из почвы проба в виде цилиндрического столбика), и датируя отложения с помощью современных технологий, они составили картину эволюции местного речного ландшафта.
«Египетский Нил, который мы видим сегодня, выглядит совсем не так, каким он был на протяжении большей части последних 11,5 тыс. лет. Большую часть этого времени знаменитая река представляла собой сеть переплетенных каналов, которые часто меняли свое русло», — пояснил доктор Пеннингтон.
Около 4 тыс. лет назад течение Нила резко сместилось, и произошло быстрое разрушение поймы. Многие каналы заилились и пересохли. Река начала менять характер — от динамичной блуждающе-разветвленной системы к меньшему количеству притоков с устойчивыми руслами. В современном виде Нил утвердился около 2 тыс. лет назад.
Ранее был найден тот самый исчезнувший приток Нила, по которому доставляли камни для строительства пирамид. Древнюю реку Ахрамат обнаружили с помощью спутниковых снимков и проб почвы. Гипотеза транспортировки блоков по воде обсуждается давно, но не было фактических подтверждений существования в древности такой реки.
Приток длиной 64 км, который протекал мимо комплекса пирамид Гизы, был скрыт под пустыней и сельскохозяйственными угодьями на протяжении тысячелетий, говорится в отчете. Анализ данных показывает, что этот боковой распределительный канал находится на расстоянии от 2,5 до 10,25 км к западу от современной реки Нил. Существование ветви объясняет, почему 31 пирамида была построена цепочкой вдоль ныне засушливой полосы в долине Нила в промежутке 4700−3700 лет назад.
Исследователи использовали радарные снимки, многочисленные анализы почвы местности и компьютерное моделирование, чтобы воссоздать, как рельеф выглядел много тысячелетий назад. Полевые исследования и керны отложений с места раскопок подтвердили наличие реки.