Найдены одинаковые отпечатки лап динозавров по разные стороны Атлантики

Ранее на острове Уайт в Великобритании был найден скелет динозавра, возраст которого составляет около 125 млн лет. Это самый полный скелет динозавра, обнаруженный в Великобритании за последние 100 лет. Изначально считалось, что найденный динозавр был мантеллизавром — травоядным динозавром, обитавшим в Европе во время мелового периода. Однако затем ученые выявили некоторые уникальные черты найденной особи. Например, его нижняя челюсть имела прямой край, а лобковая кость была значительно больше. Это необычное строение могло быть связано с особенностями движения или поддержкой желудка динозавра.