Найдены одинаковые отпечатки лап динозавров по разные стороны Атлантики

Международная команда ученых под руководством палеонтолога Луиса Л. Джейкобса (Louis L. Jacobs) из Южного методистского университета (SMU) обнаружила одинаковые следы динозавров на двух разных континентах. Следы были найдены в Бразилии и Камеруне. Ученые полагают, что следы могли быть оставлены еще до разделения суперконтинента Гондвана.
Следы животных были обнаружены в геологических структурах, которые называются «полуграбеновые бассейны». Они образовались в результате движения континентальных плит. Скорее всего, эти следы оставили трехпалые динозавры тероподы.
Следы динозавров в Бразилии и Камеруне имеют одинаковый возраст (120 млн лет) и геологический контекст, их форма тоже практически идентична. Следы были обнаружены на расстоянии более 3700 миль (6000 км) друг от друга.
Ученый Джеймс Л. Джейкобс объяснил, что когда Африка и Южная Америка еще были частью единого континента, одним из последних мест их соединения был узкий участок, который сейчас находится в северо-восточной части Бразилии и Камеруне вдоль Гвинейского залива. Это позволяло динозаврам перемещаться между континентами.
Ранее на острове Уайт в Великобритании был найден скелет динозавра, возраст которого составляет около 125 млн лет. Это самый полный скелет динозавра, обнаруженный в Великобритании за последние 100 лет. Изначально считалось, что найденный динозавр был мантеллизавром — травоядным динозавром, обитавшим в Европе во время мелового периода. Однако затем ученые выявили некоторые уникальные черты найденной особи. Например, его нижняя челюсть имела прямой край, а лобковая кость была значительно больше. Это необычное строение могло быть связано с особенностями движения или поддержкой желудка динозавра.