Найдены нейронные связи, отвечающие за принятие решений

В новой работе ученые по очереди включали и выключали различные нейронные связи макак, чей мозг похож на человеческий. При этом животные должны были выбирать между двумя представленными им изображениями. От их выбора зависело количество вознаграждения (сока), который получали обезьяны. Время от времени ученые меняли условия задачи, делая худшие варианты лучшими и наоборот. Эти задачи проверяли способность обезьян учиться на опыте (методом проб и ошибок) и решать знакомые им ситуации (с помощью вывода на основе знаний).