Найдены молекулы, которые помогут разработать лекарства для снижения веса

В новой работе ученые использовали органоиды человека. Эти мини-версии органов человека содержат те же типы клеток, что и оригинальный орган. Биологи выявили множество молекул, которые участвуют в выделении кишечных гормонов. Они показали, что при блокировании этих молекул прекращалось выделение гормонов. Это подтверждает важность обнаруженных молекул.