Найдено сходство между юридическими текстами и заклинаниями

Лингвисты провели несколько исследований, чтобы понять, почему в юридических документах столько сложных предложений. Они решили рассмотреть две теории, почему так происходит.
Согласно первой гипотезе, официальные документы многократно редактируются. Например, такие тексты, как законы, со временем меняются. Может быть так, что уточнения легче поместить внутрь предложений, которые уже есть, чем дописывать новые.
Согласно другой гипотезе, запутанность юридических текстов придает им усиливающий ритуальный элемент, как в магических заклинаниях. То есть законодатели и юристы специально наполняют документы перформативами — структурами, которые редко встречаются в обыденной речи.
Предложения с перформативами выглядят сложными, и их добавляют для того, чтобы тексты звучали достаточно авторитетно и не просто описывали состояние мира, но и изменяли его.
Ученые провели два эксперимента. В первом участников попросили написать закон, который запрещает определенное преступление и предусматривает наказание за него. Вместо этого респонденты также могли придумать рассказ и человеке, который совершил это правонарушение и был наказан.
Помимо этого, участников разделили на две группы: в первой респондентам сразу сообщили все подробности преступления, а во второй людям сначала давали общую информацию, а уже после того, как тексты были написаны, просили добавить детали.
Во втором эксперименте ученые предлагали людям либо написать закон, запрещающий преступление и предусматривающий наказание, либо описать этот закон, к примеру, от лица экскурсовода, информирующего иностранных туристов. Здесь лингвисты также предоставляли участникам вводные данные — описание самого преступления и наказания за него. В части испытаний участники сначала видели описание преступления, а уже потом — наказания, а в другой части — наоборот.
В результате анализа данных двух экспериментов выяснилось, что люди при составлении текстов законов использовали больше сложноподчиненных предложений, чем в рассказах. А вот редактирование никак не повлияло на сложность документов.
Полученные результаты подтвердили гипотезу магических заклинаний, согласно которой авторы юридических текстов включают в них сложные предложения и другие редко встречающиеся структуры, чтобы усилить авторитет написанного. Доказательств альтернативной теории лингвисты не нашли.
Результаты исследования также показали, что юридические тексты можно упростить без потери смысла, сделав их более понятными. Однако в таком случае официальные документы могут потерять свою авторитетность.
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