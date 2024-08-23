Найдено сходство между юридическими текстами и заклинаниями

Во втором эксперименте ученые предлагали людям либо написать закон, запрещающий преступление и предусматривающий наказание, либо описать этот закон, к примеру, от лица экскурсовода, информирующего иностранных туристов. Здесь лингвисты также предоставляли участникам вводные данные — описание самого преступления и наказания за него. В части испытаний участники сначала видели описание преступления, а уже потом — наказания, а в другой части — наоборот.