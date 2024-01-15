Найдено объяснение необычному составу образцов лунной лавы с «Аполлонов»

ТАСС, 15 января. Европейские планетологи выяснили, что необычный состав образцов лунной лавы, доставленных на Землю в рамках миссий «Аполлон», можно объяснить тем, что они возникли в результате очень долгих химических взаимодействий между лунной мантией и кристаллами ильменита и других горных пород. Об этом сообщил Бристольский университет.

«До настоящего времени мы не могли объяснить ни присутствие этого уникального типа магмы на Луне, ни понять, как вообще она могла достичь ее поверхности, где с ней столкнулись астронавты из миссий программы “Аполлон”. Мы рады тому, что нам удалось разрешить эту дилемму», — заявил профессор Бристольского университета (Великобритания) Тим Эллиотт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые раскрыли историю образования одних из самых необычных лунных пород, которые были доставлены на Землю в рамках программы «Аполлон». Часть из этих образцов, представлявших собой фрагменты застывшей лунной базальтовой лавы, содержала в себе необычно большие количества соединений титана, которые, предположительно, не должны были встречаться на поверхности Луны.

Впоследствии астрономы обнаружили, что залежи подобных магматических пород встречаются не только в зонах посадки «Аполлонов», но во многих других регионах Луны, что породило большой интерес к тому, как богатая титаном лава могла попасть на поверхность естественного спутника Земли. Геологи много десятилетий пытались найти объяснение необычному составу и структуре этих отложений лунной лавы, однако им не удавалось этого сделать.

Ученые получили ответ на этот вопрос, для чего они детально изучили химический состав проб с Луны, а также провели серию опытов с их аналогами в лаборатории. Эти эксперименты указали, что богатые титаном пробы лунной лавы возникли в результате длительных химических взаимодействий между твердой лунной мантией и растущими кристаллами ильменита, горной породы, которая состоит преимущественно из окисей титана и железа.

Эти взаимодействия привели к существенным переменам в долях железа, магния, кальция, титана и некоторых других элементах. В дополнение к этому, изменился не только состав лавы, но и ее плотность, что позволило ей «всплыть» к поверхности Луны и сформировать отложения, которые были через 3,5 млрд лет найдены и изучены астронавтами из программы «Аполлон», подытожили исследователи.

О программе «Аполлон»

Программа «Аполлон» была запущена США в 1961 году в рамках первой «космической гонки» с Советским Союзом. В ее рамках на поверхности естественного спутника Земли побывали 12 астронавтов, которым удалось в промежутке между 1969 и 1972 годами собрать и доставить на Землю свыше 382 кг лунной материи, в том числе несколько уникальных для Луны типов горных пород.