Найдено доказательство, что генетическое вырождение не было причиной вымирания мамонтов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российские и европейские исследователи расшифровали геномы 14 мамонтов, обитавших на острове Врангеля около 4,5−9 тыс. лет назад, и не обнаружили в их геноме следов присутствия явно вредных мутаций, резко снижающих жизнеспособность этих древних животных. Это ставит под сомнение теорию о вымирании мамонтов в результате генетического вырождения, пишут ученые в статье в научном журнале Cell.
«Теперь мы можем с уверенностью утверждать об ошибочности гипотезы о том, мамонты были обречены на вымирание в результате генетического вырождения и малых размеров их популяции. Это означает, что они исчезли по какой-то другой причине, и если бы этого случайного события не произошло, то мамонты бы существовали и по сегодняшний день», — заявил профессор Стокгольмского университета (Швеция) Лав Дален, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Дален и его коллеги, в том числе российские палеогенетики и палеонтологи из Москвы, Якутска и Санкт-Петербурга, уже несколько лет изучают возможные причины вымирания мамонтов (Mammuthus primigenius), одних из самых крупных представителей ледниковой мегафауны. Их численность была достаточно высокой всего 50 тыс. лет назад, однако эти хоботные животные быстро после того, когда ледники начали отступать.
Дольше всего мамонты просуществовали на территории российского острова Врангеля, откуда они исчезли примерно 4 тыс. лет назад. Одной из причин их исчезновения, по мнению многих исследователей, было генетическое вырождение, так как данный остров не мог поддерживать достаточно большую популяцию мамонтов для того, чтобы в их популяции не начали быстро накапливаться вредные мутации, снижающие жизнеспособность последних мамонтов Земли.
Ученые проверили эту гипотезу на прочность, для чего они собрали и расшифровали геномы 14 последних мамонтов планеты с острова Врангеля, живших на нем после завершения эры оледенения, а также семи Mammuthus primigenius, обитавших в конце ледниковой эры на Чукотке, в Якутии и в других регионах Сибири. Ученые сопоставили структуру геномов этих мамонтов друг с другом и проследили за накоплением мутаций в ДНК последних мамонтов с острова Врангеля.
Проведенный учеными анализ показал, что хотя размеры популяции мамонтов на острове Врангеля действительно были очень небольшими, это не привело к появлению большого числа самых вредных мутаций. Их число, порядка 8−12 на каждые 100 тыс. вариаций генов, почти не поменялось за две сотни поколений, разделяющих мамонтов с острова Врангеля и древних обитателей Восточной Сибири. По мнению ученых, это исключает вероятность того, что мамонты вымерли в результате генетического вырождения.