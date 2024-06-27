Найдено доказательство, что генетическое вырождение не было причиной вымирания мамонтов

«Теперь мы можем с уверенностью утверждать об ошибочности гипотезы о том, мамонты были обречены на вымирание в результате генетического вырождения и малых размеров их популяции. Это означает, что они исчезли по какой-то другой причине, и если бы этого случайного события не произошло, то мамонты бы существовали и по сегодняшний день», — заявил профессор Стокгольмского университета (Швеция) Лав Дален, чьи слова приводит пресс-служба журнала.