Найденный вид мозазавра назвали в честь сына Локи. Вот какой он

Источник: Henry Sharpe

Найденный вид мозазавра назвали Jormungandr walhallaensis. Ему дали имя в честь сына бога хитрости Локи и великанши Ангрбоды — Йормунганда. А также небольшого города Вальхалла в Северной Дакоте, рядом с которым в 2015 году и были обнаружены кости древней рептилии.

Ведущий автор исследования, посвященного изучению останков этого мозазавра, — Амелия Зитлоу, аспирантка кафедры сравнительной биологии в Richard Gilder Graduate School при Американском музее естественной истории. Результаты работы представлены в Бюллетене Американского музея естественной истории, вкратце о них можно почитать на сайте институции.

По словам Зитлоу, представитель вида Jormungandr walhallaensis выглядел так, словно комодскому варану приделали ласты и увеличили его в размерах.

Исследователи пришли к выводу, что перед ними ранее не описанный вид, на основе изучения окаменелостей: почти полного черепа, челюсти и шейного отдела позвоночника, нескольких позвонков. У Jormungandr walhallaensis есть признаки двух других видов — Clidastes и Mosasaurus. Представители второго достигали в длину 15,2 м и жили приблизительно в одно время с Tyrannosaurus rex.

Jormungandr walhallaensis достигал в длину 7,3 м, жил 80 млн лет назад и был предшественником Mosasaurus. Кроме ласт и похожего на акулий хвоста, у Jormungandr walhallaensis — костный гребень на черепе, он напоминал «нахмурившиеся брови» (angry eyebrows).