Найденный вид мозазавра назвали в честь сына Локи. Вот какой он
Ученые считают, что древняя рептилия похожа на комодского варана.
Ученые считают, что древняя рептилия похожа на комодского варана.
Найденный вид мозазавра назвали Jormungandr walhallaensis. Ему дали имя в честь сына бога хитрости Локи и великанши Ангрбоды — Йормунганда. А также небольшого города Вальхалла в Северной Дакоте, рядом с которым в 2015 году и были обнаружены кости древней рептилии.
Ведущий автор исследования, посвященного изучению останков этого мозазавра, — Амелия Зитлоу, аспирантка кафедры сравнительной биологии в Richard Gilder Graduate School при Американском музее естественной истории. Результаты работы представлены в Бюллетене Американского музея естественной истории, вкратце о них можно почитать на сайте институции.
По словам Зитлоу, представитель вида Jormungandr walhallaensis выглядел так, словно комодскому варану приделали ласты и увеличили его в размерах.
Исследователи пришли к выводу, что перед ними ранее не описанный вид, на основе изучения окаменелостей: почти полного черепа, челюсти и шейного отдела позвоночника, нескольких позвонков. У Jormungandr walhallaensis есть признаки двух других видов — Clidastes и Mosasaurus. Представители второго достигали в длину 15,2 м и жили приблизительно в одно время с Tyrannosaurus rex.
Jormungandr walhallaensis достигал в длину 7,3 м, жил 80 млн лет назад и был предшественником Mosasaurus. Кроме ласт и похожего на акулий хвоста, у Jormungandr walhallaensis — костный гребень на черепе, он напоминал «нахмурившиеся брови» (angry eyebrows).
Йормунганд в скандинавской мифологии представал в образе гигантского змея, который опоясывал Землю и кусал себя за хвост. Он — враг бога Тора. Брат Йормунганда — громадный волк Фенрир, а сестра — повелительница мертвых Хель.