«Найденный самолет» Амелии Эрхарт оказался грудой камней на глубине 5000 м

Команда подводных археологов и экспертов по морской робототехнике из компании Deep Sea Vision уже давно ведет поиски самолета Амелии Эрхарт — первой женщины-пилота, перелетевшей Атлантику. В январе 2024 года исследователи обнаружили на снимках гидролокатора объект в форме самолета, лежащий на дне Тихого океана недалеко от места пропажи Эрхарт. Теперь команда с разочарованием рассказала, что недавняя обнадеживающая находка оказалась «самой жестокой формацией, созданной природой».
Амелия Эрхарт всемирно известна как «пионер авиации», первая женщина-пилот и второй человек в истории, совершивший одиночный перелет через Атлантический океан. 2 июля 1937 года в ходе кругосветного полета она пропала вместе со своим штурманом и самолетом Lockheed 10-E Electra где-то над Тихим океаном. Более 80 лет исследователи и энтузиасты не оставляют попыток найти место падения самолета и гибели Эрхарт. Но до сих пор это остается одной из загадок истории авиации. Сегодня поиски продолжают частные проекты Deep Sea Vision и Nauticos.
Первая компания ищет самолет с помощью автономного подводного аппарата с гидролокатором. Исследователи сами модифицировали его специально для этих поисков. За 90 дней они «прочесали» 13500 км² дна Тихого океана в районе острова Хауленд, куда направлялась Эрхарт для дозаправки.
На снимках в 160 километрах от Хауленда команда обнаружила на глубине около 5000 метров под поверхностью Тихого океана объект, повторяющий масштаб и формы легкого двухмоторного самолета Эрхарт. В том числе контуры уникальных двойных хвостовых стабилизаторов. Местоположение совпадало с основной гипотезой об исчезновении экипажа, согласно которой, штурман неверно рассчитал навигацию, забыв перевести дату с 3 июля на 2 июля, когда самолет пересек Линию перемены дат. Из-за чего должен был отклониться от курса, в результате чего им не хватило топлива добраться до места дозаправки.
Однако несмотря на громкую новость января 2024-го, эксперты признавали, что требуются дополнительные уточняющие исследования. Полученные изображения были сделаны с 500 метров от объекта, что не давало нужной четкости. Команда вернулась на место и спустила свой аппарат прямо над участком с предполагаемым самолетом. На новых снимках с высоким разрешением ученые нашли «неудачное скальное образование».
«Это самая жестокая формация, когда-либо созданная природой. Как будто кто-то специально разложил эти камни в виде ее самолета, чтобы поиздеваться над теми, кто ее ищет. Я очень разочарован, но, знаете, такова жизнь».
Тони Ромео с единомышленниками уже провели три безуспешные поисковые операции, потратив десятки миллионов долларов. Однако Ромео называет это самым захватывающим событием в своей жизни и планирует продолжать поиски. Специалисты отмечают, что с каждой новой экспедицией команды сужают зону поиска, поэтому шансы на то, что «Электра» будет найдена, растут.
Кроме основной версии исчезновения Эрхарт, существует немало спекуляций на эту тему и даже теории заговора. Энтузиасты надеются: их усилия в конце концов приведут к тому, что в истории останется только огромный вклад Амелии Эрхарт в развитие авиации, а не мифы и домыслы вокруг ее фигуры.