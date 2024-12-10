«Найденный самолет» Амелии Эрхарт оказался грудой камней на глубине 5000 м

Амелия Эрхарт всемирно известна как «пионер авиации», первая женщина-пилот и второй человек в истории, совершивший одиночный перелет через Атлантический океан. 2 июля 1937 года в ходе кругосветного полета она пропала вместе со своим штурманом и самолетом Lockheed 10-E Electra где-то над Тихим океаном. Более 80 лет исследователи и энтузиасты не оставляют попыток найти место падения самолета и гибели Эрхарт. Но до сих пор это остается одной из загадок истории авиации. Сегодня поиски продолжают частные проекты Deep Sea Vision и Nauticos.