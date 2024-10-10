Найденный конверт с деньгами, мошенничество с «машиной времени», двухметровый 13-летний баскетболист: герои недели

Вернул более 1 млн рублей
Поистине добрый поступок совершил мужчина из штата Массачусетс (США). Он вернул незнакомке большую сумму. 71-леняя Ван Ха накопила для своих детей 12 тысяч долларов (1,1 млн рублей) и хотела отдать им их при встрече. Деньги женщина всегда носила с собой, так как боялась их где-то оставлять. В один из дней она вернулась из супермаркета домой и обнаружила, что конверт пропал. Вместе с племянником женщина поехала в магазин. Они обратилась к менеджеру в надежде, что кто-то передал администрации пропавшие деньги.
Поначалу в супермаркете сообщили, что ничего не находили, но потом женщину догнал менеджер и передал потерянный конверт. Он рассказал, что минуту назад к сотрудникам подошел мужчина и передал найденные в магазине деньги. Честным спасителем пожилой женщины оказался постоянный клиент супермаркета, чья девушка там работает. В благодарность ему передали 300 долларов.
Предложили воспользоваться «машиной времени»
К сожалению, не все так добры и честны. Пара из Индии совершила противоположный поступок. Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми Дубейвладели терапевтическим центром в Канпуре. Там супруги убеждали пациентов, что быстрое старение происходит из-за плохого воздуха. Мошенники предлагали воспользоваться «израильской машиной времени», чтобы замедлить этот процесс, и пройти курс кислородной терапии. В конечном счете пара обманула не менее двух десятков человек и заработала в общей сложности 35 миллионов рупий (более 40 миллионов рублей). Сейчас мошенников ищет полиция, идет расследование.
Снял северное сияние из космоса
Если вас расстроил поступок хитрых супругов, можно поднять себе настроение красотой. В частности, видео северного сияния. Его прямо в космосе, через иллюминатор пристыкованного к станции космического корабля, запечатлел американский астронавт Мэттью Доминик. Ему удалось это благодаря урагану «Милтон». Астронавты должны были вернуться на Землю 7 октября, но из-за непогоды обратный вылет отложили до 13 числа. В ночь на 8 октября Доминик заснял северное сияние. Астронавт поделился видео в социальной сети X (бывший твиттер). Ролик, снятый в технике «таймлапс» (это очень замедленная съемка в течение многих часов, которая потом проигрывается с ускорением, или, как в случае Доминика, множество фотографий, из которых монтируется видео), позволяет увидеть всполохи зеленого, красного и сиреневого, огибающие нашу планету.
Перерос среднего игрока НБА к 13 годам
Появился в Сети и другой вирусный ролик. На нем — 13-летний баскетболист Джереми Гойер ростом 2,2 метра. Он уже перерос среднего игрока НБА (1,83 метра), поэтому подросток легко обыгрывает своих противников, без особых усилий блокируя броски и быстро перемещаясь по всей площадке. Ему прочат успешное спортивное будущее — у него есть потенциал стать игроком первого высшего дивизиона.
Получила ответ на резюме спустя почти полвека
Еще на этой неделе мир узнал о 70-летней авантюристке из Англии Тизи Ходсон. Женщина 48 лет размышляла, почему она так и не получила ответ насчет работы своей мечты — ей хотелось стать каскадером-мотоциклистом. И она не могла поверить своим глазам, когда в один из самых обычных дней решила проверить почтовый ящик. В нем женщина обнаружила письмо, в котором ее приглашают на работу. Его отправили в 1976 году, но до получателя оно так и не дошло: конверт застрял за ящиком почтового отделения. Как письмо попало к женщине, остается загадкой, ведь она переезжала 50 с лишним раз. Конечно, сам по себе найденный конверт — не геройство. Удивляет другое — жизнь Ходсон и ее смелость. Так, она жила в Африке, работала дрессировщиком змей и лошадей, а еще научилась летать и стала пилотом и инструктором по полетам.