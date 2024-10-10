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Найденный конверт с деньгами, мошенничество с «машиной времени», двухметровый 13-летний баскетболист: герои недели

На уходящей неделе мир удивило несколько человек. Они поразили других людей (кто-то — приятно, кто-то — наоборот) своими поступками. Составили подборку новостей об этих героях недели.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Вернул более 1 млн рублей

Источник: Reuters

Поистине добрый поступок совершил мужчина из штата Массачусетс (США). Он вернул незнакомке большую сумму. 71-леняя Ван Ха накопила для своих детей 12 тысяч долларов (1,1 млн рублей) и хотела отдать им их при встрече. Деньги женщина всегда носила с собой, так как боялась их где-то оставлять. В один из дней она вернулась из супермаркета домой и обнаружила, что конверт пропал. Вместе с племянником женщина поехала в магазин. Они обратилась к менеджеру в надежде, что кто-то передал администрации пропавшие деньги.

Поначалу в супермаркете сообщили, что ничего не находили, но потом женщину догнал менеджер и передал потерянный конверт. Он рассказал, что минуту назад к сотрудникам подошел мужчина и передал найденные в магазине деньги. Честным спасителем пожилой женщины оказался постоянный клиент супермаркета, чья девушка там работает. В благодарность ему передали 300 долларов.

Предложили воспользоваться «машиной времени»

Источник: Reuters

К сожалению, не все так добры и честны. Пара из Индии совершила противоположный поступок. Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми Дубейвладели терапевтическим центром в Канпуре. Там супруги убеждали пациентов, что быстрое старение происходит из-за плохого воздуха. Мошенники предлагали воспользоваться «израильской машиной времени», чтобы замедлить этот процесс, и пройти курс кислородной терапии. В конечном счете пара обманула не менее двух десятков человек и заработала в общей сложности 35 миллионов рупий (более 40 миллионов рублей). Сейчас мошенников ищет полиция, идет расследование.

Снял северное сияние из космоса

Источник: NASA

Если вас расстроил поступок хитрых супругов, можно поднять себе настроение красотой. В частности, видео северного сияния. Его прямо в космосе, через иллюминатор пристыкованного к станции космического корабля, запечатлел американский астронавт Мэттью Доминик. Ему удалось это благодаря урагану «Милтон». Астронавты должны были вернуться на Землю 7 октября, но из-за непогоды обратный вылет отложили до 13 числа. В ночь на 8 октября Доминик заснял северное сияние. Астронавт поделился видео в социальной сети X (бывший твиттер). Ролик, снятый в технике «таймлапс» (это очень замедленная съемка в течение многих часов, которая потом проигрывается с ускорением, или, как в случае Доминика, множество фотографий, из которых монтируется видео), позволяет увидеть всполохи зеленого, красного и сиреневого, огибающие нашу планету.

Перерос среднего игрока НБА к 13 годам

Источник: Соцсети

Появился в Сети и другой вирусный ролик. На нем — 13-летний баскетболист Джереми Гойер ростом 2,2 метра. Он уже перерос среднего игрока НБА (1,83 метра), поэтому подросток легко обыгрывает своих противников, без особых усилий блокируя броски и быстро перемещаясь по всей площадке. Ему прочат успешное спортивное будущее — у него есть потенциал стать игроком первого высшего дивизиона.

Получила ответ на резюме спустя почти полвека

Источник: Вокруг Света

Еще на этой неделе мир узнал о 70-летней авантюристке из Англии Тизи Ходсон. Женщина 48 лет размышляла, почему она так и не получила ответ насчет работы своей мечты — ей хотелось стать каскадером-мотоциклистом. И она не могла поверить своим глазам, когда в один из самых обычных дней решила проверить почтовый ящик. В нем женщина обнаружила письмо, в котором ее приглашают на работу. Его отправили в 1976 году, но до получателя оно так и не дошло: конверт застрял за ящиком почтового отделения. Как письмо попало к женщине, остается загадкой, ведь она переезжала 50 с лишним раз. Конечно, сам по себе найденный конверт — не геройство. Удивляет другое — жизнь Ходсон и ее смелость. Так, она жила в Африке, работала дрессировщиком змей и лошадей, а еще научилась летать и стала пилотом и инструктором по полетам.