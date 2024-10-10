Найденный конверт с деньгами, мошенничество с «машиной времени», двухметровый 13-летний баскетболист: герои недели

Еще на этой неделе мир узнал о 70-летней авантюристке из Англии Тизи Ходсон. Женщина 48 лет размышляла, почему она так и не получила ответ насчет работы своей мечты — ей хотелось стать каскадером-мотоциклистом. И она не могла поверить своим глазам, когда в один из самых обычных дней решила проверить почтовый ящик. В нем женщина обнаружила письмо, в котором ее приглашают на работу. Его отправили в 1976 году, но до получателя оно так и не дошло: конверт застрял за ящиком почтового отделения. Как письмо попало к женщине, остается загадкой, ведь она переезжала 50 с лишним раз. Конечно, сам по себе найденный конверт — не геройство. Удивляет другое — жизнь Ходсон и ее смелость. Так, она жила в Африке, работала дрессировщиком змей и лошадей, а еще научилась летать и стала пилотом и инструктором по полетам.