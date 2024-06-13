Найденная на остановке картина Тициана выставлена на продажу

Картина «Отдых во время бегства в Египет» выдающегося живописца эпохи Возрождения Тициана, была обнаружена в пластиковом пакете на автобусной остановке в Лондоне после третьей кражи в 1995 году. На днях аукционный дом Christie’s заявил, что полотно выставят на продажу в Лондоне 2 июля от имени последнего владельца. Ожидается, что лот принесет от 15 до 25 миллионов фунтов стерлингов (~ 1 700 000 000 — 2 850 000 000 рублей). Критики отмечают, что картина высоко «ценится за ярко окрашенную сцену семейной привязанности в окружении природы».
По мнению экспертов, венецианский художник написал картину «Отдых во время бегства в Египет» в 1508 году, когда ему едва исполнилось 20 лет. На деревянной панели шириной 60 сантиметров изображена Дева Мария, укачивающая младенца Иисуса, и Иосиф, наблюдающий за ней.
Впервые картина была обнаружена в коллекции венецианского торговца специями в начале XVII века. На протяжении последующих столетий она принадлежала различным аристократам, императорам и эрцгерцогам по всей Европе. В 1878 году она была куплена 4-м маркизом Батом на аукционе Christie’s.
За свою историю картина была украдена трижды: сначала в 1809 году из дворца Бельведер в Вене войсками Наполеона Бонапарта, а затем в середине 1990-х годов она была похищена из Лонглит-хауса, резиденции маркизов Бат, в Уилтшире. Затем в 1995 году картина была похищена в последний раз из гостиной на первом этаже величественного дома Лонглит.
После семилетних поисков картина, которая на тот момент оценивалась более чем в 5 миллионов фунтов стерлингов (~ 345 миллионов рублей), была найдена в пластиковом пакете на автобусной остановке в Ричмонде Чарльзом Хиллом, бывшим начальником отдела искусства и антиквариата Скотленд-Ярда.
Хилл, сказал, что его привел на это место человек, которого он описал как нечто среднее между Артуром Дейли и Лавджоем, персонажами-изгоями двух телесериалов, выходивших в 1980-х и 1990-х годах, в обмен на вознаграждение в размере 100 000 фунтов стерлингов (~ 11 400 000 рублей). Хилл ранее уже стал известен благодаря тому, что помог отыскать знаменитое полотно Эдварда Мунка 1893 года «Крик» после того, как его украли из Национального музея в Осло в 1994 году.
Ранее картину Караваджо, считавшуюся пропавшей, чуть не продали на аукционе за 1500 евро из-за ошибки в каталоге.
Кристина Корчанова