Найденная на остановке картина Тициана выставлена на продажу

Хилл, сказал, что его привел на это место человек, которого он описал как нечто среднее между Артуром Дейли и Лавджоем, персонажами-изгоями двух телесериалов, выходивших в 1980-х и 1990-х годах, в обмен на вознаграждение в размере 100 000 фунтов стерлингов (~ 11 400 000 рублей). Хилл ранее уже стал известен благодаря тому, что помог отыскать знаменитое полотно Эдварда Мунка 1893 года «Крик» после того, как его украли из Национального музея в Осло в 1994 году.