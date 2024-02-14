Найдена ягода, снижающая уровень стресса

Ученые из университета Восточной Англии обнаружили, что черника может оказать положительное влияние на эмоциональный фон больных диабетом и ожирением. Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition.
В работе приняли участие 115 человек от 50 до 75 лет. У каждого из них наблюдался метаболический синдром — нарушение обмена веществ, связанного с ожирением. При наличии такой патологии у человека повышен риск возникновения сахарного диабета, проблем с суставами, заболеваний сердца и рака.
После первичной оценки когнитивных навыков добровольцев разделили на три группы. Первая получала сублимированную чернику в пакетиках, вторая — плацебо, третья — смесь сублимированной черники с плацебо, при этом количество ягоды не превышало половины стакана.
Результаты показали, что употребление черники никак не повлияло на когнитивные способности участников эксперимента. Однако, по словам добровольцев из первой группы, у них уменьшилось количество стресса. Эти данные подтвердились клиническим анализом мочи: повышенная концентрация метаболитов (продуктов переработки) антоцианов, хлорогеновой кислоты и катехина была связана с достижением спокойствия и улучшением исполнительной функции.
Ученые подчеркнули, что употребление черники может помочь людям, которые работают в стрессовых условиях, и тем, кто сталкивается с постоянными когнитивными перегрузками.
Черника также помогает поддерживать зоркость человеческих глаз. Какие еще продукты сохраняют зрение, рассказал Роспотребнадзор.
Анна Морозова