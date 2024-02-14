Найдена ягода, снижающая уровень стресса

В работе приняли участие 115 человек от 50 до 75 лет. У каждого из них наблюдался метаболический синдром — нарушение обмена веществ, связанного с ожирением. При наличии такой патологии у человека повышен риск возникновения сахарного диабета, проблем с суставами, заболеваний сердца и рака.