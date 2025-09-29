Найдена вывезенная с территории Таиланда в Мьянму россиянка

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с расположенными вдоль таиландско-мьянманской границы мошенническими центрами, организованными китайскими преступными группировками, в которых вынуждены работать от 100 до 120 тыс. жертв торговцев людьми. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен, расположенные на берегу реки Мэй, которая служит естественной границей, разделяющей Мьянму и Таиланд. В феврале Таиланд прекратил электроснабжение пяти пограничных районов Мьянмы, а также отключил интернет и остановил поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, из которых 5,4 тыс. были гражданами Китая.