Найдена связь района, где прошло детство, с тревожностью во взрослой жизни

Есть ли разница, где растут дети, в густонаселенном районе высотных панелек или в деревне? Да, место, где расположен дом, влияет на психику, особенно в детстве. По крайней мере, к таким выводам пришли авторы недавнего исследования, в рамках которого изучили данные более чем 9000 детей, родившихся в 1990-х годах. Итоги научной работы были опубликованы в онлайн-журнале JAMA Network Open.
Выяснилось, что повзрослевшие британцы, которые росли в домах, выходящих на оживленную, шумную и пыльную улицу, на 22% более склонны к депрессии, тревоге и различным «психотическим переживаниям» — вплоть до навязчивых мыслей и галлюцинаций. Сравнивали их со сверстниками, чье детство прошло в более спокойных условиях.
Ученые отмечают, что загрязнение окружающей среды и повышенный уровень шума пагубно воздействуют на психическое здоровье людей, усиливая беспокойство, стресс и ухудшая качество сна. Кроме того, расположение дома поблизости от загруженной автодороги могло влиять на когнитивные способности ребенка — в частности возможны проблемы с концентрацией, делают вывод авторы работы.
Влияние территории вокруг не исчерпывалось «испорченным детством», важно это и во время внутриутробного развития. Так, в статье говорится, что младенцы рождаются с более низким весом, если мать жила в неблагополучной с точки зрения экологии среде.
Чтобы прийти к таким выводам, ученые замеряли уровень загрязнения среды, в которой дети находились с момента зачатия и до 12 лет. Оказалось, что в возрасте от 13 до 24 лет у 19,5% участников были психотические переживания. 11,4% сообщили о депрессии и 9,7% — о тревоге.
В целом же, у тех, кто жил в более шумных районах, уровень тревоги был повышен на 19% в детстве и на 22% в подростковом возрасте.