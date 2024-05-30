Найдена связь района, где прошло детство, с тревожностью во взрослой жизни

Есть ли разница, где растут дети, в густонаселенном районе высотных панелек или в деревне? Да, место, где расположен дом, влияет на психику, особенно в детстве. По крайней мере, к таким выводам пришли авторы недавнего исследования, в рамках которого изучили данные более чем 9000 детей, родившихся в 1990-х годах. Итоги научной работы были опубликованы в онлайн-журнале JAMA Network Open.