Найдена связь между творчеством и зависимостями

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Psychological Reports (PsyRep). Для сбора данных использовалось анкетирование. Студентов попросили заполнить несколько анкет, каждая из которых была разработана для оценки определенного аспекта личности или поведения.
Первая касалась измерения склонности к зависимостям. В ней оценивалась предрасположенность к различным видам зависимостей, таким как игровая зависимость, интернет-зависимость, зависимость от отношений и прочее.
Второй опросник измерял тягу к новизне — стремление к новому опыту, нестандартным ситуациям.
Третья анкета была посвящена оценке творческих когнитивных стилей. Речь шла о способности к поиску необычных решений, генерации идей и подобном. Четвертая определяла наличие и степень выраженности депрессивных симптомов.
Анализ полученных данных показал, что студенты с высоким уровнем креативности чаще склонны к зависимому поведению. Кроме того, оказалось, что молодежь с выраженными депрессивными симптомами была менее склонны к поиску нового опыта, что, в свою очередь, снижало их творческую активность.
Ученые отметили, что исследование обнаружило связь между творчеством и зависимостями, а также влияние депрессии на эту связь, но носит наблюдательный характер. Иными словами, на основании полученных данных нельзя делать однозначных выводов о причинно-следственных связях между исследуемыми факторами. Для более глубокого понимания этого комплекса нужны дальнейшие исследования с использованием других методов и подходов.
Одна из самых популярных зависимостей — алкогольная. Спиртное вредно вне зависимости оттого, сколько человек пьет. Однако эксперты полагают, что все же выстроить здоровые отношения с алкоголем можно.