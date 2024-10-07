Найдена связь между творчеством и зависимостями

Ученые отметили, что исследование обнаружило связь между творчеством и зависимостями, а также влияние депрессии на эту связь, но носит наблюдательный характер. Иными словами, на основании полученных данных нельзя делать однозначных выводов о причинно-следственных связях между исследуемыми факторами. Для более глубокого понимания этого комплекса нужны дальнейшие исследования с использованием других методов и подходов.