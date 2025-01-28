Найдена связь между размножением у простейших и магнитными бурями

Простейшие организмы трихоплаксы во время магнитных бурь теряли интерес к еде, что снижало скорость их размножения. К таким выводам после 11-летних наблюдений пришли биологи из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН и Университета Флориды. Результаты их работы представлены в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology. Вкратце о них сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), грантом которого поддержано исследование.
Трихоплаксы существуют более 500 млн лет. Они обитают на дне теплых морей, едят органические останки, микроводоросли и бактерии. Такие организмы размножаются посредством деления. Если пищи достаточно, то за 1−2 суток особей становится в два раза больше.
У трихоплаксов 12 типов клеток, но их пищеварение на клеточном уровне близко процессам, что и у более развитых организмов. К примеру, им, как и человеку, нравится на вкус аминокислота глутамат, усвоение еды у них тоже регулирует инсулин.
В ходе наблюдений ученые создали в лаборатории для трихоплаксов вида Trichoplax adhaerens идеальные условия. Поддерживались постоянная температура, уровень освещения, влажность и питание. Размер и численность простейших оценивали раз в три дня. Оказалось, что «при сильном потоке солнечной радиации число особей сокращалось на 48%, а при магнитных возмущениях на 22% из-за того, что животные теряли аппетит, поэтому медленнее росли и реже размножались».
В поисках объяснения эксперты нашли в ряде клеток пищеварительной системы Trichoplax adhaerens до этого неизвестные включения, в которых было много ионов железа. У человека тоже есть такие ионы. Они находятся в кишечнике, контролируют выработку секрета (муцина), при помощи которого клетки поглощают питательные вещества.
У Trichoplax adhaerens внешнее пищеварение, так что механизм выработки муцина у них отличается, а «железо может быть связано с эффектом чувствительности к магнитным колебаниям — магниторецепцией», благодаря которой живые существа способны ориентироваться в пространстве по магнитному полю Земли.
Кроме того, эксперты экспериментально изучили, может ли микрофлора Trichoplax adhaerens влиять на их чувствительность к магнитным бурям. Выяснилось, что при приеме определенного антибиотика солнечная активность в меньшей степени сказывалась на аппетите и размножении.
Как правило, вспышки на Солнце сопровождаются выбросом солнечной плазмы, облака которой способны достигнуть Земли и вызвать магнитные бури. По словам Татьяны Мачневой, завкафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, четких данных о том, как магнитные бури влияют на человека, нет. При этом метеочувствительные люди могут испытывать недомогания. «Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой», — уточнила эксперт.