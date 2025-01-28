Найдена связь между размножением у простейших и магнитными бурями

Как правило, вспышки на Солнце сопровождаются выбросом солнечной плазмы, облака которой способны достигнуть Земли и вызвать магнитные бури. По словам Татьяны Мачневой, завкафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, четких данных о том, как магнитные бури влияют на человека, нет. При этом метеочувствительные люди могут испытывать недомогания. «Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой», — уточнила эксперт.