Найдена связь между раздражительностью и болезнями сердца

Ученые из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) обнаружили, что раздражительные и тревожные люди склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.
В ходе работы специалисты проанализировали рентгеновские снимки сердец 36309 добровольцев. Помимо этого ученые при помощи опросников выявили черты характера каждого участника.
Оказалось, что испытуемые с нейротизмом, характеризующимся беспокойством, возбудимостью, тревожностью, раздражительностью и неуверенностью в себе были склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Рентгеновские снимки показали, что у людей с такой чертой характера нарушения функционирования желудочков, снижение массы левого желудочка и фиброз миокарды наблюдался чаще, чем у других участников исследования.
Нейротизм также связан и с повышением жесткости артерий. При этом такие результаты наблюдали вне зависимости от традиционных факторов, вызывающих проблем с сердцем, таких как курение и алкоголь.
Подводя итоги, ученые подчеркнули взаимосвязь психического и физического здоровья. Они предположили, что психотерапия может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее эксперты рассказали, какие продукты нужно исключить из рациона для здоровья сердца.
Анна Морозова