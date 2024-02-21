Найдена связь между раздражительностью и болезнями сердца

Оказалось, что испытуемые с нейротизмом, характеризующимся беспокойством, возбудимостью, тревожностью, раздражительностью и неуверенностью в себе были склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Рентгеновские снимки показали, что у людей с такой чертой характера нарушения функционирования желудочков, снижение массы левого желудочка и фиброз миокарды наблюдался чаще, чем у других участников исследования.