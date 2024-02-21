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Найдена связь между раздражительностью и болезнями сердца

Это чувство ухудшает функционирование желудочков.
Источник: Freepik

Ученые из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) обнаружили, что раздражительные и тревожные люди склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.

В ходе работы специалисты проанализировали рентгеновские снимки сердец 36309 добровольцев. Помимо этого ученые при помощи опросников выявили черты характера каждого участника.

Оказалось, что испытуемые с нейротизмом, характеризующимся беспокойством, возбудимостью, тревожностью, раздражительностью и неуверенностью в себе были склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Рентгеновские снимки показали, что у людей с такой чертой характера нарушения функционирования желудочков, снижение массы левого желудочка и фиброз миокарды наблюдался чаще, чем у других участников исследования.

Нейротизм также связан и с повышением жесткости артерий. При этом такие результаты наблюдали вне зависимости от традиционных факторов, вызывающих проблем с сердцем, таких как курение и алкоголь.

Подводя итоги, ученые подчеркнули взаимосвязь психического и физического здоровья. Они предположили, что психотерапия может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Анна Морозова