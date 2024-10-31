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Найдена связь между деменцией и скоростью походки

Биолог Коллиер назвала медлительную походку признаком деменции.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Биолог Тая Коллиер из Университета Монаша (Австралия) провела исследование, которое показало, что замедление ходьбы у пожилых людей может быть ранним признаком деменции. Об этом пишет The Mirror.

Коллиер отслеживала истории болезни 17 тысяч пожилых людей в возрасте от 75 лет. По ее словам, у участников, у которых каждый год снижалась скорость ходьбы на 0,05 метра в секунду, наблюдалось также и снижение когнитивных способностей. Это подчеркивает взаимосвязь умственных способностей и физической активностью.

Биолог отметила, что медленная походка сама по себе не является признаком деменции. Однако в сочетании с ухудшением памяти она может расцениваться как сигнал о начале заболевания.

Ранее была названа приятная привычка, снижающая риск деменции.