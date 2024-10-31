Найдена связь между деменцией и скоростью походки

Коллиер отслеживала истории болезни 17 тысяч пожилых людей в возрасте от 75 лет. По ее словам, у участников, у которых каждый год снижалась скорость ходьбы на 0,05 метра в секунду, наблюдалось также и снижение когнитивных способностей. Это подчеркивает взаимосвязь умственных способностей и физической активностью.