Найдена связь между деменцией и скоростью походки

Биолог Тая Коллиер из Университета Монаша (Австралия) провела исследование, которое показало, что замедление ходьбы у пожилых людей может быть ранним признаком деменции. Об этом пишет The Mirror.
Коллиер отслеживала истории болезни 17 тысяч пожилых людей в возрасте от 75 лет. По ее словам, у участников, у которых каждый год снижалась скорость ходьбы на 0,05 метра в секунду, наблюдалось также и снижение когнитивных способностей. Это подчеркивает взаимосвязь умственных способностей и физической активностью.
Биолог отметила, что медленная походка сама по себе не является признаком деменции. Однако в сочетании с ухудшением памяти она может расцениваться как сигнал о начале заболевания.
Ранее была названа приятная привычка, снижающая риск деменции.