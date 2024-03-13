Найдена причина странного поведения животных в затмение

При этом важно помнить, что сам человек может вести себя странно, из-за чего животные будут реагировать, скорее, не на само явление, а на реакцию людей. Так, если существа почувствует, что кто-то рядом испытывает страх и волнение из-за затмения, они и сами начнут нервничать.