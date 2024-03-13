Найдена причина странного поведения животных в затмение

Люди воспринимают солнечное затмение как обычное природное явление, не вызывающее никакого беспокойство. Однако животные могут начать вести себя намного страннее, чем обычно. Как передает издание IFLScience, такое поведение может обосновываться внутренними биологическими часами в организме каждого существа.
Что такое солнечное затмение
Астрономическое явление, когда Луна проходит перед Солнцем, не давая его лучам добраться до Земли, называется солнечным затмением.
Явление происходит только в фазе новолуния — короткого периода, когда Луна находится на одной прямой между Землей и Солнцем. Затмение может быть как частным, то есть спутник перекроет только часть звезды, так и кольцеобразным, в случае которого солнечный диск «прячется» не полностью, а вокруг черного круга образуется блестящее кольцо.
В чем выражается странность поведения животных
В США в августе 2017 года произошло полное солнечное затмение. Тогда за многими живыми существами заметили странности.
Так, например, пчелы прервали свою повседневную жизнь и перестали жужжать на время солнечного затмения. В это же время в Зоопарке Ривербэнкс в Южной Каролине гориллы и слоны направились к своим внутренним вольерам, где они обычно проводят ночь.
Черепахи же отличились от пчел, горилл и слонов. В момент полной темноты они сначала разбежались в разные стороны, а после собрались вместе и долго смотрели в небо, прежде чем вернуться к своему привычному образу жизни.
Почему это происходит
Многие виды животных зависят от цикла день-ночь. Так, например, пчелы ночью летают намного медленнее, что наводит на мысль о том, что их активность зависит от сигналов окружающей среды, таких как свет. То же самое можно наблюдать у горилл и слонов, которые во время солнечного затмения решили, что пора идти спать.
Что касается черепах, многие специалисты предполагают, что такое поведение говорит о беспокойстве рептилий. Но пока что ученые не могут сказать точно, почему пресмыкающиеся были настолько активными.
Как проводятся наблюдения
Несколько зоопарков планирует провести наблюдение во время солнечного затмения, которое произойдет 8 апреля 2024 года. Также в этом могут помочь и обычные люди. Ученые также призывают общественность отследить поведение животных во время затмения.
При этом важно помнить, что сам человек может вести себя странно, из-за чего животные будут реагировать, скорее, не на само явление, а на реакцию людей. Так, если существа почувствует, что кто-то рядом испытывает страх и волнение из-за затмения, они и сами начнут нервничать.
Если вы хотите отследить поведение ваших домашних животных, надо знать, когда будут происходить подобные явления. «Лента.ру» рассказала, когда земляне смогут увидеть затмения Луны и Солнца в 2024 году.
Анна Морозова