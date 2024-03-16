Найдена первая амфибия, которая выкармливает своих детенышей молоком

Чтобы точно разобраться, что происходит, исследователи собрали и доставили в лабораторию 16 самок червяг с только что появившимися из яиц детенышами. Записав около 240 часов видеонаблюдений, авторы убедились, что самки таким образом постоянно кормят свое потомство. Причем детеныши стимулируют мать выпускать для них «молоко», извиваясь, покусывая ее и издавая пищащие звуки. Кормление повторялось до шести раз в день в ответ на такие «просьбы».