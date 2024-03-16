Найдена первая амфибия, которая выкармливает своих детенышей молоком

Кольчатая червяга (Siphonops annulatus) — вид яйцекладущих цецилий, безногих земноводных, которые обитают в тропиках Южной Америки. Внешне червяги напоминают небольших змей, из-за чего местные жители их недолюбливают. Длина взрослой особи может достигать 40 сантиметров.
В предыдущих исследованиях команда ученых обратила внимание, что в первые два месяца после вылупления из яиц детеныши почти все время проводят на конце тела матери, рядом с клоакальным отверстием. Это анатомическое отверстие — общее сразу для репродуктивной, пищеварительной и мочевыделительной системы. Наблюдения показали, что самка выпускает из него густую жидкость, которую потомство съедает.
Чтобы точно разобраться, что происходит, исследователи собрали и доставили в лабораторию 16 самок червяг с только что появившимися из яиц детенышами. Записав около 240 часов видеонаблюдений, авторы убедились, что самки таким образом постоянно кормят свое потомство. Причем детеныши стимулируют мать выпускать для них «молоко», извиваясь, покусывая ее и издавая пищащие звуки. Кормление повторялось до шести раз в день в ответ на такие «просьбы».
Команда также выяснила, что жидкость вырабатывается железами в стенках яйцевода матери, причем эти железы увеличиваются по мере роста детенышей. Анализ состава «молока» показал, что, как и у млекопитающих, оно оказалось богато липидами и углеводами. Столь жирное питание объясняет стремительный рост потомства червяг — детеныши набирают до 130% массы в первую же неделю после вылупления из яйца.
Такая ранее невиданная для яйцекладущих земноводных форма кормления и общения матери с потомством — самка реагирует на сенсорные и звуковые сигналы от детей — свидетельствует о сложном уровне привязанности и взаимодействия у земноводных, говорят ученые.
Пока неясно, как именно у этих амфибий развились такие способности. Однако, по словам авторов, открытие помогает закрыть один пробел для эволюционистов. Оно может облегчить понимание того, как живородящие животные могли развиться из яйцекладущих видов, которые уже умели производить питательное «молоко» и выкармливать им потомство.