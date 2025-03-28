Найдена неизвестная форма жизни, существовавшая 420−375 млн лет назад

Prototaxites, ранее считавшиеся первым крупным организмом на суше, может представлять собой неизвестную форму жизни. К таким выводам пришла команда экспертов из Великобритании и Ирландии. Результаты их работы представлены на сервисе препринтов bioRxiv (статья еще не была рецензирована). Среди авторов — Корентин К. Лорон. Вкратце об открытии пишет Live Science.
Prototaxites существовали 420−375 млн лет назад и были похожи на стволы деревьев. В высоту они вырастали до 8 метров и до 1 м в ширину. Впервые их окаменелости нашли в 1843 году. С тех пор ученые долгое время не могли прийти к заключению о том, чем же был древний организм — растением, грибом или водорослями. Проведенный в 2007 году химический анализ показал, что Prototaxites, вероятнее, относится к грибам и, как многие современные грибы, питался гниющими организмами. В отличие от растений, он не получал энергию из углекислого газа в воздухе.
Сейчас же ученые изучили экземпляр Prototaxites, найденный в Шотландии, и выяснили, что его анатомия отличается от всех известных грибов, как вымерших, так и существующих в наши дни. Именно поэтому эксперты предположили, что Prototaxites относится к полностью вымершему роду.
Кроме того, древний организм оставил химический след, согласно которому Prototaxites не содержал хитина, характерного для грибов. При этом в окаменелостях Prototaxites нашли химические вещества, схожие с лигнином в древесине и коре.
Исследование 2007 года проходило под руководством Кевина Бойса, профессора Стэнфордского университета. Он не принимал участие в новом проекте, но согласен с выводами коллег.
Ранее сообщалось, что ученые из Университета имени Иоганна Гутенберга нашли в пустынных районах Омана, Намибии и Саудовской Аравии необычные структуры, появившиеся в результате деятельности пока не установленной формы жизни. Это микроскопические тоннели в мраморе и известняке. Вероятность, что тоннели создали ныне живущие и известные микроорганизмы, сохраняется. В структурах есть биологический материал, но извлечь белки и ДНК не получилось.