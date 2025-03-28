Найдена неизвестная форма жизни, существовавшая 420−375 млн лет назад

Prototaxites существовали 420−375 млн лет назад и были похожи на стволы деревьев. В высоту они вырастали до 8 метров и до 1 м в ширину. Впервые их окаменелости нашли в 1843 году. С тех пор ученые долгое время не могли прийти к заключению о том, чем же был древний организм — растением, грибом или водорослями. Проведенный в 2007 году химический анализ показал, что Prototaxites, вероятнее, относится к грибам и, как многие современные грибы, питался гниющими организмами. В отличие от растений, он не получал энергию из углекислого газа в воздухе.