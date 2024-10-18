Найдена мутация, которая повышает вероятность рождения дочери на 10%

Открытие ученых интересно не только для людей, но и для сельского хозяйства. В аграрной сфере самки имеют большую экономическую ценность, чем самцы. Например, куры ценятся за производство яиц, а коровы — за молоко. Дальнейшие исследования в этом направлении помогли бы добиться более гуманного отношения к животным, так как сегодня самцов часто убивают сразу после рождения.