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Найдена мутация, которая повышает вероятность рождения дочери на 10%

Такая мутация встречается крайне редко.

Источник: Freepik

Ученые из Мичиганского университета обнаружили генетическую мутацию, которая повышает вероятность рождения девочки. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Каждый год в мире рождается примерно равное количество мальчиков и девочек. Ученые предположили, что на это могут влиять скрытые генетические варианты. Изучить их довольно трудно из-за того, что у современных людей, как правило, рождается мало детей.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи обратились к базе данных Британского биобанка и проанализировали данные о 500 тыс. жителей Великобритании. Особенно их интересовали небольшие мутации в ДНК, которые могут оказывать влияние на различные биологические процессы. Так они выявили мутацию под кодом rs144724107. Оказалось, что она может увеличить вероятность рождения девочки на 10%.

Данная мутация встречается крайне редко — всего у 0,5% участников исследования. Несмотря на это, открытие мутации стало первым значимым доказательством существования генетических вариаций, влияющих на соотношение полов у людей.

Эти результаты подтверждают известный «принцип Фишера», который гласит: естественный отбор благоприятствует генетическому варианту, который увеличивает рождаемость особей редкого пола.

Другими словами, если в какой-то группе начинает рождаться меньше мальчиков, чем девочек, то естественный отбор будет «поддерживать» генетические варианты, которые увеличивают вероятность рождения мальчиков. И наоборот: если мальчиков больше, чем девочек, то природа будет способствовать рождению большего числа девочек.

Открытие ученых интересно не только для людей, но и для сельского хозяйства. В аграрной сфере самки имеют большую экономическую ценность, чем самцы. Например, куры ценятся за производство яиц, а коровы — за молоко. Дальнейшие исследования в этом направлении помогли бы добиться более гуманного отношения к животным, так как сегодня самцов часто убивают сразу после рождения.

Ранее Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре впервые зарегистрировали изменения, происходящие в мозге женщины во время беременности. Оказалось, что беременность может привести к сокращению более 80% серого вещества мозга и оставить «отпечатки» на нем. После родов восстанавливается лишь некоторое количества серого вещества, а на мозге остаются «отпечатки». Некоторые изменения были кратковременными, а другие длились годами.