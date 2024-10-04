Найдена капсула времени, о которой забыли 65 лет назад. Вот что там было

В октябре 2024 года в одной из школ США нашли капсулу времени, забетонированную в стену 65 лет назад во время реконструкции. Об этом событии забыли все, включая нынешнее руководство учебного заведения, но вспомнил один из выпускников, участвовавший в закладке памятного послания потомкам. Как пишет The Record Community News, внутри капсулы оказались спущенный футбольный мяч, отрывки из школьных сочинений, карандаш, ежедневник и местная пресса за тот год, когда капсулу поместили в бетон. Для нынешних учеников провели торжественное мероприятие и показали им предметы из послания предшественников.
Были в мировой истории и более серьезные находки, которые ждали своего часа не одно столетие и дали ученым много важной информации о быте и нравах в прежние времена.
Послание из XVIII века было обнаружено в Испании в 2017 году. Команда профессиональных реставраторов из Мадрида занималась восстановлением деревянной статуи Иисуса Христа, в районе бедер которой нашли два свитка, датированных 1777 годом. Их оставил католический священник по имени Хоакин Мингес. Документ содержит экономическую, политическую и культурную информацию о том периоде времени.
Деревянные скульптуры обычно делают полыми внутри, чтобы избежать сжатий древесины и появления трещин, пояснили реставраторы. Бычья кожа, из которой были изготовлены свитки с посланиями сыграла важную роль — животная природа этого материала позволила ему сохраниться в хорошем состоянии. По мнению специалистов, если бы свитки были из бумаги, то целлюлоза не выдержала бы кислую среду, образующуюся внутри древесины. Чернила, которыми капеллан Хоакин Мингес писал послание, оказались на железистой основе и сохранились даже спустя столетия.
Документ восхваляет мастерство скульптора Мануэля Бала, который вырезал из дерева еще несколько статуй святых. Кроме того, в послании содержатся различные подробности о том времени, в том числе о сподвижниках испанского короля Карла III, а также о выращиваемых культурах: пшенице, ржи, ячмене и овсе. Плюс ко всему автор упоминает богатый урожай вина в области Аранда, которого на протяжении нескольких лет было так много, что его «даже не хранили в подвалах, и оно лилось рекой».
В записке также содержались сведения о распространенных болезнях того времени, в том числе о брюшном тифе и малярии. Наконец, священник описывал различные формы досуга и развлечений тогдашних испанцев, в том числе карты и игры с мячом.
Когда скульптуру Христа после реставрации возвратили на место, в нее заложили новую капсулу, рассказывающую о жизни в начале XXI века. Этот документ напечатан на бескислотной pH-бумаге.
Капсула времени — послание, предназначенное для будущих поколений. Традиция это существует по всему миру. Сейчас она обычно помещается в водонепроницаемую емкость и закладывается в основание строящихся зданий, объектов инфраструктуры, памятников.