Найдена капсула времени, о которой забыли 65 лет назад. Вот что там было

Документ восхваляет мастерство скульптора Мануэля Бала, который вырезал из дерева еще несколько статуй святых. Кроме того, в послании содержатся различные подробности о том времени, в том числе о сподвижниках испанского короля Карла III, а также о выращиваемых культурах: пшенице, ржи, ячмене и овсе. Плюс ко всему автор упоминает богатый урожай вина в области Аранда, которого на протяжении нескольких лет было так много, что его «даже не хранили в подвалах, и оно лилось рекой».