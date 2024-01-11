Найдена иллюзия, показывающая, насколько вы чуткий человек

В Сети появилась оптическая иллюзия, которая, вероятно, расскажет, каким вы человеком являетесь: боящийся обязательств или глубоко сопереживающий. Об этом пишет The Mirror.

Взглянув на картинку, вы, скорее всего, увидите стаю голубей или силуэт женщины. Все зависит от того, как работает ваш мозг и какое изображение оказалось наиболее очевидным для него. Важно честно ответить для себя, что было замечено первым.

Автор опубликованной иллюзии говорит, что если в начале вы увидели стаю голубей, то, скорее всего, вы из тех, кто не любит долгосрочные обязательства, так как предсказуемость наводит скуку. Вам важно испытывать хотя бы немного волнения, из-за чего вы сами вносите в свою жизнь стресс и беспокойство.

Этим же занимаются и люди, которые первым делом увидели силуэт женщины. Правда, они не отдают себе отчет о действиях, так как сами по себе склонны поглощать негативную энергию окружающих. Но у человека, который заметил сначала именно этот образ на картинке, очень развита эмпатия: он хорошо улавливает чужие эмоции, что позволяет устанавливать глубокие социальные связи.

Ранее в Сети появилась иллюзия, которая расскажет, что для вас главнее: свобода или пунктуальность.

Анна Морозова