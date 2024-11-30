Найдена часть миллионного клада, украденного дайверами

Точное местоположение галеона до сих пор держится в секрете, чтобы о нем не узнали «охотники за сокровищами». Впрочем, корабль лежит на такой большой глубине, что колумбийские власти пока не смогли до него добраться — у этой страны просто нет необходимого оборудования.