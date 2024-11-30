Найдена часть миллионного клада, украденного дайверами

По сообщению Live Science, обнаружить удалось 37 монет стоимостью более 1 миллиона долларов. Они были украдены с испанского корабля, затонувшего в XVIII веке у побережья нынешней Флориды.
История тянется с 2015 года, когда на морском дне обнаружили испанский галеон. По данным Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC), контракт на обследование судна был заключен с местными спасателями, работающими на пляже Веро, рядом с которым оно и затонуло.
Дайверы нашли на судне настоящий клад — на поверхность они подняли множество золотых монет. И вот теперь выяснилось, что спасатели часть клада прикарманили себе.
У них нашли только 37 монет, а судьба остальных 13 монет пока выясняется. По сообщениям местной прессы, спасатели являются членами семьи Шмиттов, работающих в семейной компании Booty Salvage Inc.
В 2015 году они стали знаменитыми. Их фото попали на главные страницы газет после того, как они объявили об обнаружении 51 золотой монеты и 12,2 метра золотой цепи на затонувшем испанском судне. Однако Шмитты, как оказалось, скрыли от властей почти половину клада.
Пресса сообщает, что в расследовании принимали участие агенты ФБР. Подозрение пало на Эрика Шмитта. Расследование показало, что несколько украденных монет он продал в 2023 и 2024 годах через аукционные дома, а также частным коллекционерам.
Еще три монеты он в 2016 году подбросил на место кораблекрушения в расчете на то, что их находка поднимет интерес к затонувшему кораблю, и появятся инвесторы, готовые финансировать новые поисковые работы. Власти Флориды заявили о намерении вернуть и 13 пропавших монет.
Историки считают, что затонувшее судно наверняка было набито сокровищами. Например, исследованиями испанских перевозок занимается некоммерческая организация 1715 Fleet Society из Пенсильвании.
Она напоминает, что испанцы сокровища из Нового Света везли тоннами, в основном, золото и серебро.
Далеко не все испанские корабли благополучно добирались до берегов Испании. Многие из них затонули, став жертвами атак противника или шторма.
Например, известно, что 24 июля 1715 года флот испанских кораблей, нагруженных разнообразными сокровищами, вышел из порта Гаваны на Кубе и направился в Испанию.
Несколько дней спустя он попал в мощный шторм, произошло это у восточного побережья Флориды. Затонули тогда 11 из 12 кораблей, сотни моряков погибли. По подсчетам современных экспертов, вместе с кораблями на дно ушло золото и серебро стоимостью более 400 миллионов долларов.
Но рекордным считается груз стоимостью 17 миллиардов долларов. Его перевозил испанский галеон «Сан-Хосе», затонувший в 1708 году у берегов Колумбии.
Судно удалось обнаружить только в 2015 году. Его нашли военно-морские силы Колумбии при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата.
Точное местоположение галеона до сих пор держится в секрете, чтобы о нем не узнали «охотники за сокровищами». Впрочем, корабль лежит на такой большой глубине, что колумбийские власти пока не смогли до него добраться — у этой страны просто нет необходимого оборудования.
Но и просить о сторонней помощи Колумбия пока не спешит, так как вокруг груза сразу вспыхнули жаркие споры. Колумбия объявила его своей собственностью, поскольку судно лежит в ее территориальных водах.
Свои права заявила Испания, так как груз перевозил ее галеон. Кроме того, о своих правах говорят потомки коренных жителей, у которых четыре столетия назад испанцы отобрали золото.