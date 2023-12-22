Найден зуб мегалодона в естественной среде обитания

Океанологи из Род-Айлендского университета (США) и Южноафриканского института водного биоразнообразия (ЮАР) обнаружили зуб мегалодона на глубине 3090 метров в Тихом океане. У находки хорошо сохранились зазубренности режущих кромок, поэтому ученые допустили, что в течение как минимум 3,5 миллиона лет он просто лежал на дне и никуда не перемещался. «Зуб торчит из песка в том виде, как если бы выпал из пасти древней акулы несколько минут назад», — рассказали специалисты.

Вид акул Otodus megalodon — один из известных больших морских хищников, длина которых могла достигать 20 метров. Зуб этого вымершего существа лежал на изолированной горной породе, расположенной в геологически сложном месте — между хребтами средней части Тихого океана и хребтом островов Лайн на западе, — образовавшемся 118 миллионов лет назад (ранний мел).

В высоту находка достигает 68 миллиметров, а в ширину — 63,3 миллиметра. Ее кончик был сломан, однако режущие края сохранили зазубренности. Ранее ученым удавалось обнаружить только окаменелые останки, однако у данного экземпляра все поврежденные участки и основание покрыто лишь темной марганцевой коркой, пострадал лишь эмалоидный внешний слой.

Ученые говорят, что найденный зуб не самый большой, но он пополнил число образцов, которые позволяют отслеживать передвижение мегалодона по океанам.

Несмотря на большие размеры зубов и тела, доисторические мегалодоны плавали с маленькой скоростью — всего два километра в час. Ученые рассказали, как при такой неспешности существа могли охотиться.

Анна Морозова