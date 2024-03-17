Найден старейший окаменелый лес Земли

Считается, что в древнем лесу процветали растения, которые сейчас считаются вымершими. Они известны как кладоксилопсиды, и тесно связаны с папоротниками и сфенопсидами (хвощами). Несмотря на то, что растения похожи на пальмы, они не связаны с этим видом. У них длинный центральный стебель и отходящие ростки, похожие на листья. На самом деле это множество веточек. Высота ископаемых деревьев с кроной составляла от 2 до 4 м.