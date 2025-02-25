Найден способ защитить здоровье от вреда работы по ночам

Для этого они провели эксперимент с участием добровольцев 40 добровольцев. Половину участников проинструктировали ежедневно принимать по три мг мелатонина во время еды и за час до сна в течение четырех недель подряд. Другой половине назначили плацебо. Все участники отрабатывали как минимум две ночные смены подряд каждую неделю в течение как минимум шести месяцев. Ни у кого из них не было нарушений сна или хронических заболеваний.