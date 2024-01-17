Найден способ работать с компьютером под водой. Зачем это вообще нужно

Источник: techspot.com

Специалисты американской компании HZO, которая специализируется на защитных покрытиях для электроники, провели любопытный эксперимент. Речь о возможности включения компьютеров и другой техники под водой, пишет издание TechSpot.

Инженеры поместили в резервуар с прозрачными стенками одноплатный компьютер Raspberry Pi, наполнили емкость водой и подключили его к сети. Аппарат продолжил работу без перебоев. От удара током никто не пострадал, добавили в издании.

Конечно, работать на компьютере в воде вряд ли потребуется рядовому пользователю, но для научных или промышленных целей часто необходимо защитить электронику, используемую под водой. Своей демонстрацией представители HZO показали возможности своего инновационного покрытия с использованием парилена. Его нанесли на плату перед погружением в воду. Покрытие представляет собой тончайшую пленку, которая наносится на «молекулярном уровне» с помощью процесса вакуумного напыления. Парилен, более тонкий, чем другие покрытия, способен равномерно и надежно покрывать электронные устройства.

Полимерная пленка имеет типичную толщину от 2 до 25 мк, и ее можно безопасно использовать для хрупких электронных компонентов.

В материале говорится, что процесс нанесения парилена не является быстрым: например, на обработку мини-компьютера ушло 15 часов. Однако получившаяся пленка способна защитить электронику от влаги в течение долгого времени по сравнению с альтернативными вариантами. Новая технология, полагают разработчики, заинтересует производителей техники. В камере для нанесения специального покрытия одновременно может находиться множество различных электронных устройств, поэтому процесс обеспечения водонепроницаемости можно поставить на поток.

Ранее три месяца вместе со своим компьютером на дне океана провел профессор Университета Южной Флориды и дайвер Джозеф Дитури. Правда, его техника была защищена от воздействия воды, поскольку сам ученый и его вещи находились внутри специальной капсулы размером 100 кв. м. На фото видно, что под водой исследователь чувствовал себя вполне комфортно: работал за ноутбуком, читал книги и фиксировал медицинские показатели своего организма — изменения веса, строения мышц, кровяного давления, зрения и слуха — в рамках своего научного эксперимента. Целью было проверить, что жизнь под водой может предотвратить болезни, связанные со старением.