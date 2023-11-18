Найден сбой в мозге, провоцирующий болезнь Альцгеймера

Одной из причин развития болезни Альцгеймера может быть мутация микроглии, выяснили учёные из Института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте. Речь идёт о типе нейроглии — глиальных клеток, являющихся наравне с нейронами одной из составляющих нервной системы человека. Они расположены по всему головному и спинному мозгу и выполняют иммунную функцию, формируя микроокружение для нейронов и обеспечивая им условия для выживания и нормальной работы.