Найден самый крупный из известных мезозавров

По данным журнала, мезозавры выступают одними из первых позвоночных, которые вернулись к жизни в воде после выхода их предков на сушу. Они обитали у берегов древнего суперконтинента Гондвана, предшественника современных Африки и Южной Америки. Благодаря длинному телу, мощному хвосту и плавательным конечностям мезозавры были отличными пловцами, хотя некоторые могли вести полуводный образ жизни.