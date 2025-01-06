Найден самый крупный из известных мезозавров

Ученые отметили, что раньше длина мезозавров оценивалась в среднем в 70 сантиметров. Однако размеры представителя нового вида при жизни достигали 1,5−2 метров.
Находка включала части черепа, позвоночника и нескольких костей. Несмотря на фрагментарность останков, ученые точно определили размеры древнего ящера. Череп гиганта достигал 15−20 сантиметров, что подчеркивает его исключительные пропорции.
По данным журнала, мезозавры выступают одними из первых позвоночных, которые вернулись к жизни в воде после выхода их предков на сушу. Они обитали у берегов древнего суперконтинента Гондвана, предшественника современных Африки и Южной Америки. Благодаря длинному телу, мощному хвосту и плавательным конечностям мезозавры были отличными пловцами, хотя некоторые могли вести полуводный образ жизни.
Исследователи предполагают, что столь внушительные размеры уругвайского мезозавра связаны с долгожительством и комфортными условиями в прибрежных водах. Это открытие также подтверждает эволюционную тенденцию ранних амниот — предков рептилий, птиц и млекопитающих — к увеличению размеров.