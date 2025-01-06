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Найден самый крупный из известных мезозавров

Ученые из Уругвая и Франции обнаружили в лагерштеттах на северо-востоке Уругвая останки крупнейшего из известных мезозавров — древнего морского ящера, жившего более 250 миллионов лет назад. Гигант, окаменелости которого были найдены, втрое превосходил размеры своих сородичей. Находка описана в журнале Fossil Studies.

Источник: Freepik

Ученые отметили, что раньше длина мезозавров оценивалась в среднем в 70 сантиметров. Однако размеры представителя нового вида при жизни достигали 1,5−2 метров.

Находка включала части черепа, позвоночника и нескольких костей. Несмотря на фрагментарность останков, ученые точно определили размеры древнего ящера. Череп гиганта достигал 15−20 сантиметров, что подчеркивает его исключительные пропорции.

По данным журнала, мезозавры выступают одними из первых позвоночных, которые вернулись к жизни в воде после выхода их предков на сушу. Они обитали у берегов древнего суперконтинента Гондвана, предшественника современных Африки и Южной Америки. Благодаря длинному телу, мощному хвосту и плавательным конечностям мезозавры были отличными пловцами, хотя некоторые могли вести полуводный образ жизни.

Исследователи предполагают, что столь внушительные размеры уругвайского мезозавра связаны с долгожительством и комфортными условиями в прибрежных водах. Это открытие также подтверждает эволюционную тенденцию ранних амниот — предков рептилий, птиц и млекопитающих — к увеличению размеров.