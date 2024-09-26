Найден самый дорогой в мире рис

Считается, что рис Kinmemai Premium обладает более высокой питательной ценностью по сравнению с обычным белым рисом и содержит в 6 раз больше липополисахаридов (LPS) — естественного усилителя иммунной системы, который помогает поддерживать здоровье и бороться с болезнями. Также в нем в 1,8 раза больше клетчатки и в семь раз — витамина В1. Те, кто пробовал продукт, отмечают приятный ореховый вкус.