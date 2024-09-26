Найден самый дорогой в мире рис

Рис — один из самых питательных и в то же время доступных продуктов на Земле. Однако есть сорт, который будет по карману не каждому — Kinmemai Premium. Об этом пишет Oddity Central.
Этот эксклюзивный сорт риса от японской компании Toyo Rice Corporation выдерживается в течение шести месяцев с использованием запатентованной компанией технологии обработки риса, разработанной более 17 лет назад.
Считается, что рис Kinmemai Premium обладает более высокой питательной ценностью по сравнению с обычным белым рисом и содержит в 6 раз больше липополисахаридов (LPS) — естественного усилителя иммунной системы, который помогает поддерживать здоровье и бороться с болезнями. Также в нем в 1,8 раза больше клетчатки и в семь раз — витамина В1. Те, кто пробовал продукт, отмечают приятный ореховый вкус.
Специалисты отбирают рисовые зерна Kinmemai Premium вручную, за что производители платят в восемь раз больше обычной цены. Это объясняет высокую стоимость продукта — около 120 долларов за килограмм (11 тысяч рублей).
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