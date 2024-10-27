Найден простой способ улучшить работу памяти с помощью телефона

Ученые провели два эксперимента с участием молодых и пожилых людей. Им дали конкретные задачи, например, нужно было отреагировать на определенные слова. Сначала они делали это самостоятельно, а затем — с напоминаниями на экране. Результаты показали, что при наличии напоминаний память молодых и пожилых почти не отличалась. Это говорит о том, что напоминания могут уменьшить умственное напряжение. При такой разгрузке пожилым становится проще найти нужные факты в памяти.