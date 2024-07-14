Найден новый фактор риска депрессии у пожилых

До этого ученые показали, что к депрессии может привести инфекция. В новом исследовании они вводили безобидных бактерий 160 пожилым пациентам, чтобы вызвать реакцию иммунной системы. Это вызвало симптомы депрессии у участников. Спустя шесть часов после введения бактерий симптомы исчезли у участников без бессонницы. У тех, кто страдал от проблем со сном, симптомы были тяжелее и длились девять часов.