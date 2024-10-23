Найден крупный зверь, живший рядом с динозаврами на болотах

Животное описали по куску челюстной кости и трем коренным зубам, найденным в 2016 году. Его назвали Heleocola piceanus («Heleocola» переводится с латыни как «житель болот»). Животное жило в Колорадо примерно 70−75 миллионов лет назад, когда обширное внутреннее море покрывало большую часть запада Северной Америки.