Найден киноляп в «Самой обаятельной и привлекательной». Внимание на цветы

Знаменитый и народный в буквальном смысле слова артист театра и кино Леонид Куравлев сыграл в производственной комедии «Самая обаятельная и привлекательная» персонажа по имени Михаил Дятлов. Он сыграл женатого ловеласа, который искренне уверен в своей мужской притягательности и убежден, что именно из-за него «потеряла голову» главная героиня Надя Клюева в исполнении Ирины Муравьевой.
РБК Life внимательно пересмотрел фильм и обнаружил любопытный киноляп на экране, когда сюжет уже близится к завершению. Мужской состав кабинета в проектном бюро хочет загладить свое прежнее поведение по отношению к Клюевой, каждый постарался сделать ей что-то приятное. В том числе и Дятлов. В финале картины показан эпизод, где Миша вкладывает гвоздики в рулон ватмана бутонами к правой руке.
Каким-то образом цветы сумели поменять расположение внутри тубуса, возможно причина в нескольких дублях при съемках этой сцены, а на монтаже этот нюанс ускользнул от внимания создателей картины.
Куравлев снялся в комедии будучи уже очень знаменитым актером, на момент выхода картины он уже был удостоен звания народного артиста РСФСР за «заслуги в области советского киноискусства» и успел сыграть свои знаменитые роли инспектора Грандена в мини-сериале «Ищите женщину», Афоню из одноименного фильма, Жоржа Милославского в «Иван Васильевич меняет профессию», Шуру Балаганова в «Золотом теленке», оберштурмбанфюрера Айсмана в «Семнадцать мгновений весны», Хому Брута в советском хорроре по Гоголю «Вий» и многие другие.
Лента «Самая обаятельная и привлекательная», в которой артист сыграл вместе с Ириной Муравьевой, Татьяной Васильевой, Александром Ширвиндтом, Михаилом Кокшенов, Ларисой Удовиченко и Александром Абдуловым, стала лидером советского кинопоказа 1985 года. Ее посмотрело почти 45 млн зрителей.