Найден киноляп в «Самой обаятельной и привлекательной». Внимание на цветы

Куравлев снялся в комедии будучи уже очень знаменитым актером, на момент выхода картины он уже был удостоен звания народного артиста РСФСР за «заслуги в области советского киноискусства» и успел сыграть свои знаменитые роли инспектора Грандена в мини-сериале «Ищите женщину», Афоню из одноименного фильма, Жоржа Милославского в «Иван Васильевич меняет профессию», Шуру Балаганова в «Золотом теленке», оберштурмбанфюрера Айсмана в «Семнадцать мгновений весны», Хому Брута в советском хорроре по Гоголю «Вий» и многие другие.