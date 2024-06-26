Найден древний алтарь божеству самого загадочного народа Европы

Найденное изделие — одно из четырех известных алтарей, посвященных Ларрахе. Интересно, что это единственный образец, найденный во время археологических раскопок. Алтарь нашли на дне колодца на территории монастыря Донезтебе. На артефакте сделана надпись. В ней говорится, что некая Валерия Вителла держит свой обет Ларрахе «свободно и заслуженно». Алтарь появился примерно на тысячу лет раньше монастыря, и исследователи не знают, как он оказался в колодце.