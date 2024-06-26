Найден древний алтарь божеству самого загадочного народа Европы

Во время раскопок в монастыре на горе Арриаунди в Северной Испании археологи обнаружили алтарь римской эпохи. Он посвящен древнему баскскому божеству Ларрахе. Находка датирована I веком нашей эры, пишет Arkeonews.
Найденное изделие — одно из четырех известных алтарей, посвященных Ларрахе. Интересно, что это единственный образец, найденный во время археологических раскопок. Алтарь нашли на дне колодца на территории монастыря Донезтебе. На артефакте сделана надпись. В ней говорится, что некая Валерия Вителла держит свой обет Ларрахе «свободно и заслуженно». Алтарь появился примерно на тысячу лет раньше монастыря, и исследователи не знают, как он оказался в колодце.
«Неясно, был ли он брошен сюда позже или его намеренно разместили там, когда колодец был построен», — пишут археологи.
О Ларрахе известно немного. О его почитании, помимо артефакта с Арриаунди, свидетельствуют лишь три других алтаря. Северное расположение новой находки расширяет географию поклонения этому загадочному божеству.
Ученые подчеркивают, что артефакт с горы в Северной Испании важен для изучения религиозных практик васконов, одного из самых загадочных народов Европы.
Добавим, археологи нередко делают интересные находки. Например, весной при раскопках Помпеев был найден скелет, прозванный впоследствии «античным скупым рыцарем».
Айгуль Сабитова