Найден древнейший голубоглазый человек. Он жил 17 тыс. лет назад

Ученые полагают, что мать ребенка испытывала сильный стресс во время беременности и, возможно, недоедала. Изотопный анализ показывает, что она оставалась на одном месте по крайней мере в последний период беременности. Это было то же место, где ребенок родился и прожил свою короткую жизнь. У ребенка была гипертрофическая кардиомиопатия, а также порок сердца, который и стал причиной внезапной смерти.