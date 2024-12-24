Найден древнейший голубоглазый человек. Он жил 17 тыс. лет назад

Ученые обнаружили древнейшего голубоглазого человека. Им оказался ребенок, родившийся с пороком сердца около 17 тыс. лет назад. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications, о них сообщает портал ScienceAlert.
Ребенок родился в пещере Гротта-делле-Мура в Италии. Именно там и нашли его останки в 1998 году археологи из Сиенского университета. Скелет был спрятан за каменными плитами, без каких-либо украшений или предметов. Жизнь ребенка оборвалась в возрасте от 7,5 до 18 месяцев. Его останки, длиной всего 82 см, свидетельствуют о том, что ребенок пережил тяжелые роды.
У него были голубые глаза, смуглая кожа и вьющиеся темно-каштановые волосы. Голубые глаза привлекли внимание ученых в первую очередь. Этот феномен вызван мутацией в гене OCA2, который снижает выработку пигмента меланина, отвечающего за цвет глаз. Этот ген связан с единой мутацией, от которой произошли все современные голубоглазые люди. Сегодня эта мутация встречается примерно у 40% европейцев.
Анализ также показал, что у ребенка не было генов, которые позволяют переваривать молоко во взрослом возрасте, что было характерно для большинства людей в эпоху палеолита. За короткую жизнь ребенку не раз пришлось столкнуться с тяжелым стрессом.
«У этого ребенка было по меньшей мере девять эпизодов физиологического стресса, три из которых произошли еще в утробе матери», — сообщил археолог из Болонского университета Оуэн Хиггинс.
Ученые полагают, что мать ребенка испытывала сильный стресс во время беременности и, возможно, недоедала. Изотопный анализ показывает, что она оставалась на одном месте по крайней мере в последний период беременности. Это было то же место, где ребенок родился и прожил свою короткую жизнь. У ребенка была гипертрофическая кардиомиопатия, а также порок сердца, который и стал причиной внезапной смерти.
До этого исследования самым древним голубоглазым человеком считался человек из Виллабруна, найденный в Северной Италии, живший около 14 тыс. лет назад. Ученые полагают, что предки мальчика могли быть связаны с этим человеком.
Ранее в Мексике в самом важном храмовом комплексе древнего города ацтеков Теночтитлане обнаружили останки как минимум 42 детей. Это жертвенные подношения Тлалоку, таким образом ацтеки просили о завершении сильной засухи в 1450-е годы. В захоронениях по большей части обнаружили тела мальчиков 2−7 лет. Останки были помещены в ящик из камня. Некоторых детей похоронили с погребальными дарами — ожерельем и бусиной. Над каменным ящиком археологи заметили следы синего пигмента, а также остатки других подношений — тыквы, морских животных, птиц, обсидианового лезвия и скульптур, напоминающих кувшины с лицом Тлалока.