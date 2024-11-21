Найден 1600-летний кулон с царем Соломоном, побеждающим дьявола

На раскопках в древнем городе Адрианополисе (находится на территории современной Турции) обнаружили бронзовый кулон с изображением царя Соломона: он восседает на коне и поражает копьем дьявола. Раскопками руководил археолог Эрсин Челикбаш из Университета Карабюка. Он рассказал о находке в беседе с Live Science.
Подобные артефакты в регионе еще не встречали, но Челикбаш знает, что аналогичную подвеску ранее обнаружили Иерусалиме. На его взгляд, новая находка говорит о том, что в древности Адрианополис был важным религиозным центром.
Кулон датировали V веком н.э., в это время город был частью Византийской империи.
На подвеске сохранились надписи на древнегреческом языке. На стороне, где изображен царь Соломон, гравировка гласит «Господь наш победил зло», с обратной стороны указаны имена ангелов Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила. Вероятно, кулон считался своеобразным амулетом для защиты от зла и опасности.
Согласно Еврейской Библии царь Соломон правил Израилем в X веке до н.э. При этом Челикбаш уверен, что найденный кулон представляет собой христианскую подвеску. Эксперт напомнил, что царь Соломон — «важная фигура в трех религиях». «В Торе и Библии он упоминается как правитель, а в исламе его признают пророком», — добавил он.
Адрианополис стал городом при римлянах и был назван в честь римского императора Адриана (правил в 117−138 годы н.э.). В ходе раскопок здесь нашли остатки церквей, бань, крепостей, театр, виллы и захоронения. Подвеску обнаружили в здании, которое, вероятно, было связано с военной деятельностью, тут мог располагаться кавалерийский полк. Предположительно, хозяином кулона был солдат. «Соломон известен как полководец, также его считали покровителем римских и византийских полков в Адрианополисе», — уточнили в публикации.