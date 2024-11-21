Найден 1600-летний кулон с царем Соломоном, побеждающим дьявола

Адрианополис стал городом при римлянах и был назван в честь римского императора Адриана (правил в 117−138 годы н.э.). В ходе раскопок здесь нашли остатки церквей, бань, крепостей, театр, виллы и захоронения. Подвеску обнаружили в здании, которое, вероятно, было связано с военной деятельностью, тут мог располагаться кавалерийский полк. Предположительно, хозяином кулона был солдат. «Соломон известен как полководец, также его считали покровителем римских и византийских полков в Адрианополисе», — уточнили в публикации.