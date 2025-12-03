Навроцкий призвал Зеленского проявить благодарность к полякам за помощь

«Я последовательно добиваюсь симметрии в отношениях между Польшей и Украиной», — заявил Навроцкий на пресс-конференции в международном аэропорту Жешув-Ясенки, трансляцию которой вела его канцелярия в социальных сетях. «Если мы посмотрим, насколько большие усилия совершил польский народ для помощи Украине, то мы вправе рассчитывать на то, что президент Зеленский отдаст дань уважения этим усилиям поляков, будет открытым к предложениям польского государства, выразит благодарность польским военным, гражданам и польскому государству», — отметил польский лидер. «Я надеюсь, что президент Зеленский навестит меня в Варшаве, и у нас будет возможность поговорить об этом», — добавил он.